Aun que esté nominado 2 veces y se que calma rmx es regueton y va a ganarse ese Grammy 😂💪🏻yo juego pa el equipo por que el género es el que me da de comer y le da de comer a muchos pa la cultura pa la historia y por el movimiento y aunque muchos se enganchen en la yola mordió por que no están nominados pero aquí somos blanco y negro no grises y merecemos un mejor trato Dios bendiga el regueton amen si sacamos un gobernador de la silla unidos también nos quedamos con la academia 😂 total mi trabajo habla por si solo to el mundo lo sabe mi Grammy es mi público que me apoya y llevar el pan a casa ✌🏻🏃🏻‍♂️💨