El usuario, identificado en la plataforma como Chris Fary, compartió una captura de pantalla de un mensaje que le envió la cantante por medio de Twitter, en donde ella le dijo:

“Y usted, se nota que es un pobre güevón inservible…. vaya coma banano, mico asqueroso“. Cabe mencionar que en la imagen no se ven más comentarios que justifiquen la reacción de la artista.

El tuitero acompañó lo anterior con un post en el que explicó que le “encantaría que esto se supiera”, y agregó:

“Ella me dice mico por el hecho de que soy negro, muy mal de usted, se evidencia la ignorancia y el racismo que hay en Colombia“, y luego mencionó a Gustavo Petro y Gustavo Bolivar como una forma de pedirles apoyo. Además, en otro trino le escribió a varios medios de comunicación para que lo sucedido se convirtiera en tendencia.

En el día de hoy la señorita @Marbelle30 me escribio esto, cómo me encantaría que esto se supiera que ella me dice mico por el hecho de que soy negro, muy mal de usted, se evidencia la ignorancia y el racismo que hay en Colombia @MarioRobertoP @petrogustavo @GustavoBolivar pic.twitter.com/nNnadS1Dxf — Chris Fary (@christianDuvani) September 24, 2019

Ante la oleada de comentarios que estuvo recibiendo Marbelle por lo ocurrido, ella decidió ofrecer una disculpa pública ante las cámaras del programa ‘Lo sé todo’, y dio su versión de los hechos.

“He venido siendo víctima de matoneo por parte de una persona, y desafortunadamente ayer ocurrió algo; pero antes de cualquier explicación quiero pedir una disculpa pública y oficial a cada una de las personas de color de mi país, primero a mis colegas, cantantes, deportistas y personas que han hecho honra de mi bandera en el mundo entero“.

Además, recordó que ella nació en Buenaventura, creció en Cali y se siente orgullosa de saber de dónde viene, pues son lugares “donde nuestra raza negra predomina”, ama la cultura del país y todo lo que hay en ella.

“A mí con el tema del racismo no, no está en mi ADN, no está en mi cuerpo, no está en mi vida ningún tipo de discriminación, ningún tipo de prejuicio. […] Primero que todo, ofrecerle disculpas a todo mi país. […] Efectivamente sí hice un comentario racista, sí contesté de forma agresiva y fuerte a una persona que llevaba haciéndome un seguimiento durante los últimos meses, y siendo, además, agresivo con mi familia, contra mi vida, contra mi pasado, contra mi historia”, agregó la cantante.

La también presentadora lamentó el hecho de que ella en este momento no puede demostrar por qué reaccionó de esa manera, pues cerró las redes y cuando las volvió a abrir ya no encontró las pruebas. Sin embargo, sí hizo el reporte en la plataforma, porque ella no había notado antes que el sujeto supuestamente venía acosándola de tiempo atrás, así que su reacción fue la que “hubiera hecho cualquier mujer o persona viendo estos insultos“.

Chris Fary también comentó en la plataforma que se presentará ante la Fiscalía Seccional de Pereira para hacer valer la ley 1482 de 2011, “por el presunto punible de discriminación étnico racial”, y aseguró que él jamás le había escrito a Marbelle y que solo le comentó una vez.

En el día de mañana me presentaré en la Fiscalía Seccional de Pereira fundamentado en la Ley 1482 de 2011 para presentar denuncia penal contra Maureen Belky Ramírez Cardona, conocida en el ámbito artístico como Marbelle, por el presunto punible de discriminación étnico racial. — Chris Fary (@christianDuvani) September 25, 2019

Ella dice que yo la trate feo varias veces, yo nunca le había escrito o le había comentado a la señora, solo fue el lunes que le comenté única vez, no quiero fama pero quiero que sea sincera y que disculpe por grocera y por racista, además por las cosas que ha hecho. — Chris Fary (@christianDuvani) September 25, 2019

Esto es lo que él dice que le habría trinado anteriormente:

https://twitter.com/christianDuvani/status/1176621415606423553/photo/1