“Quiero decirles que si Dios le diera la oportunidad a Martín de venir a la tierra o de estar con alguien, creo que en la última parte donde saldría sería en esta clínica [de Sincelejo]“, fue lo primero que dijo la viuda del artista al respecto.

Luego, la mujer le pidió a la gente no creer en ese tipo de historias paranormales, al tiempo que, con algo de ironía, le mandó un mensaje al fallecido famoso.

“Recuerden que todas las almas de Dios, buenas o malas, están dormidas hasta que el señor venga por nosotros. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, no se pongan a creer este tipo de cosas, no sé con qué fin lo hacen. Y si en caso tal se le aparece a alguien en la clínica, le dicen que se venga para mi casa, que necesito hablar con él”, manifestó.