En una competencia llena de sabor y en la que el dulce fue protagonista, los concursantes de ‘Masterchef’ probaron sus destrezas a la hora de preparar postres con recetas sacadas de su creatividad.

(Vea también: ‘Masterchef’ se calienta con peleas y Claudia Bahamón sale salpicada: “¿Ve, y esta?”)

Participantes llamados a ser finalistas como Martha Isabel Bolaños, quien protagonizó una fuerte pelea con Zulma Rey, obtuvieron un lugar en el balcón por su buen gusto a la hora de elaborar sus recetas con leche condensada.

Aunque la humorista lamentó que debió hacer sola la prueba en la que los demás compañeros pudieron formar parejas, terminó rompiéndola y sacando una receta ganadora que la llevó a llevarse los halagos de los jueces.

Si bien no muchos la tenían entre los favoritos para salvarse de la prueba de eliminación, Sanint se encargó de sacar un plato lleno de color y buen sabor. Eso hizo que fuera llamada a subir el balcón.

La participante se sacó el clavo, pues algunos de sus compañeros le habían hecho el feo no solo durante este episodio, sino a lo largo del concurso. La comediante afirmó sentirse “contenta” y soltó la frase con la que se quitó un peso de encima:

“Ya no le tengo miedo a que me rechacen y que no trabajen conmigo, porque no me importa. Sola puedo resolver”, expresó Natalia Sanint.