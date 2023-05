Los actores llevan más de 20 años de matrimonio con buenos y malos momentos, como el que pasaron por la infidelidad Díaz con Sara Corrales, cuando ambos trabajaban en la novela ‘Vecinos’.

(Vea también: Él es el fruto que nació del amor de Róbinson Díaz y Adriana Arango; es su “maestro”)

No obstante, Arango —que lloró con el trabajo de Paola Turbay en ‘Ana de nadie’— reveló en el ‘podcast’ de Mauricio Navas que hubo otra vez donde ella decidió dejar a su esposo por una clase en tuvo “sobre los puntos de giro” que la puso a pensar.

“Entonces yo estaba muy aburrida con ‘Robin’ y dije: ‘Ay sí, voy a darle un punto de giro a mi vida’ y me fui de la casa”, declaró, como se escucha en este video (a partir del minuto 1:27:00)

Róbinson Díaz y Adriana Arango se han separado varias veces, revelan

Cuándo les preguntaron cuántas veces dejaron su matrimonio, la actriz no dudó en responder: “Yo me he ido muchas veces de la casa”. Él también, confesó.

Lee También

Los dos señalaron que están lejos de ser un romance ejemplar y más bien son “un caso perdido para los especialistas en parejas”. Aseguraron que no tienen peleas fuertes, sino que toman la decisión radical de alejarse, por lo menos de casa.

(Vea también: [Video] Esposa de Robinson Díaz estalló en ‘Lo sé todo’ por duda sobre cachos y se plantó)

Eso sí, dijo Díaz, no dejan de hablar y siempre terminan volviendo por la “conexión” fuerte que hay entre ellos.

Así sucedió cuando tomaron distancia por la infidelidad de él con Sara Corrales en 2007. Arango y su esposo estuvieron separados por cinco años.

Aunque según Corrales, Díaz intentó tener una relación con ella, él terminó volviendo con su esposa, que lo perdonó.