El hijo de Robinson Díaz y Adriana Arango no es muy visible en medios y tampoco tiene una vida pública expuesta, a diferencia de lo que pasa con sus padres, sin embargo, ha dado para hablar en los últimos días. Y en una entrevista con el programa ‘Buen día, Colombia’, hablando de las escenas íntimas de su mamá con un actor más joven, no guardó su opinión.

Juan José Díaz Arango llegó como sorpresa al programa del Canal RCN, ya que no había compartido con su mamá el Día de la Madre y fue invitado para que vivieran un momento emotivo ante las cámaras. Pero aparte de lo que significó el encuentro, también les hicieron preguntas difíciles y los pusieron en aprietos.

(Lea también: “Me dolía”: Adriana Arango, sobre críticas que recibió Paola Turbay por ‘Ana de nadie’)

Pero lo más difícil fue cuando le preguntaron al hijo de Arango por lo que pensaba del personaje que ella hace en la novela ‘Ana de nadie’, que aparte de tener la mente muy abierta, tiene una relación cercana y escenas íntimas con un actor más joven. Se trata de Carlos Báez, de quien hay rumores sobre su situación sentimental, y que es cinco años mayor que Juan José.

Pena del hijo de Adriana Arango por las escenas íntimas de su mamá en ‘Ana de Nadie’

Violeta Bergonzi, de ‘Buen Día, Colombia’, que recientemente ha sido protagonista de comentarios pesados en momentos complicados, salió con preguntas incómodas para la actriz y su hijo. “Me consterna que estés viendo a tu mamá con un niño, prácticamente. Esas escenas con Pedro, ¿cómo las viste? ¿Te causaron mucha gracia?”, dijo la presentadora del programa matutino y los hizo sonrojar.

Juan José Díaz no ocultó sus sentimientos: “Las sufro mucho, trato de no ver tanto”. Parecía tema cerrado, pero la misma Violeta Bergonzi insistió: “¿Te dan celos o qué te da?”. Y en ese momento habló Adriana Arango con evidente incomodidad, pero siguiendo con la dinámica de la entrevista: “¡[Le da] pena!”.

El hijo de la actriz siguió contando sus cosas con risa, y con cara roja, no puso filtros para decir:

“[Me da] impresión. [Decir] como –¿mamá, qué estás haciendo?–… Pero a ella le da más pena que a mí”.

Captura de pantalla Canal RCN

Los hombres del programa se unieron al sentimiento del joven, porque no es normal hablar de temas así y Adriana también quiso aportar a la conversación: “A mí me da pena que él vea las escenas de sexo y eso. Cuando actúo no calculo ciertas cosas, como que me va a ver mi hijo o mi papá. Después caigo en cuenta que esto lo va a ver todo el mundo”.

Para poner algo de humor, el hijo de Robinson Díaz y Adriana Arango, que en esa misma entrevista recibió elogios y piropos de las compañeras de novela de su mamá, respondió: “Y te agradezco que no pienses en tu hijo en esas escenas”.

Violeta Bergonzi, que no le teme a nada cuando va a preguntar, tuvo otra intervención que subió los colores y la temperatura de los invitados al programa: “Una pregunta fuerte, perdón por estas preguntas que se vienen a mi cabeza corrompida. ¿Tus amigos están viendo diferente a tu mamá, en este momento, después de este personaje?”.

Lee También

Si era incómodo hablar de él y lo que ve de su mamá en televisión, es más complicado meter a la situación a sus amigos. Pero recursivo, como sus padres en escena, Juan José Díaz Arango tiró un elogio a su mamá y después cerró la conversación:

“Es que mi mamá siempre ha sido divina, pero no hablo con ellos de eso, tampoco”.

Así como la familia Díaz Arango ha tenido que pasar momentos complicados, como lo fue la infidelidad de Robinson con Sara Corrales, parece que estos temas no los habían manejado en público o en un espacio tan abierto. Pero lograron salir sin problemas, con algo de picante y risas para ocultar la incomodidad.