Uno de los escándalos de infidelidad en la farándula colombiana, que dejó a más de uno con la boca abierta, fue el protagonizado por Róbinson Díaz y Sara Corrales, en 2009.

Luego de 17 años de casados, Adriana Arango descubrió de la peor manera que Díaz la estaba engañando, situación que la llevó a tomar la decisión de divorciarse .

Arango, que también es actriz, le contó a El Tiempo que se enteró del engaño al recibir una llamada telefónica por parte de la Policía Nacional en la que le indicaban que habían hallado el carro de su esposo abandonado en un lugar. Ella, en medio de la preocupación, fue hasta ese punto que resultó ser la casa de Sara Corrales.

La amante de Díaz le pidió a la mujer que entrara a su apartamento y posteriormente a su habitación. Allí estaba su esposo.

“Lo que sucedió me parece muy armado, todo es muy armado y no sé si fue ella u otra persona, pero sí es algo planeado pues era como un libreto perfecto. Me sorprende. Yo, que escribo, no me hubiera imaginado algo tan enredado. Era demasiado puesto todo”, dijo la engañada mujer al medio de comunicación.

Sin embargo, en una entrevista con La W radio, Corrales dio otra versión de los hechos e indicó que ese día Róbinson llegó a su casa después de haber tenido una discusión con Adriana por pasarse de tragos. Por la noche, habría sido Arango quien llamó a Sara y le preguntó si sabía dónde estaba su esposo porque la policía había encontrado el carro muy cerca de su casa.

Lo cierto es que la pareja estuvo separada por cinco años, hasta que en 2014 ella lo perdonó y regresaron. Aún siguen juntos.

Sara Corrales asegura que Róbinson Díaz quiso volver con ella

En una reciente entrevista con la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda, Sara Corrales recordó cómo vivió el escándalo de ser la amante de un hombre casado.

La actriz paisa, de 37 años, admitió que en ese entonces era muy joven y el amor que sentía la cegó. “Me enamoré loca y perdidamente, era muy niña”, aseguró.

Asimismo, detalló que desde que iniciaron las grabaciones de ‘Vecinos’, Róbinson Díaz comenzó a conquistarla, y luego de estar trabajando juntos por un buen tiempo ella desarrolló sentimientos por él.

“Era muy talentoso y fue un hombre que, durante mucho tiempo que duraron las grabaciones, estuvo detrás de mí”, indicó la actriz.

“Me echaba los perros y yo decía: ‘Ay, por favor, ay no, o sea, no eres mi estilo, no me gustas’, pero estuvo ahí y ahí, durante no sé cuánto tiempo, hasta que finalmente, pues caí y me enamoré completamente”, confesó.

Finalmente, Corrales aseveró que después de muchos años se lo volvió a encontrar y el actor intentó conquistarla de nuevo.