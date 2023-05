Este martes, la cantante colombiana publicó el video musical de su más reciente sencillo, ’Acróstico’, cuya letra está dedicada a sus hijos, Milan y Sasha, quienes aparecen junto a ella en el clip.

Aunque con este tema Shakira al parecer querría cerrar una etapa de su vida con mensajes de superación, todo parece indicar que abrió un nuevo capítulo en su sonada separación con Gerard Piqué.

Y es que todo está relacionado con la sorpresa que se llevó el futbolista al ver el video, ya que nunca se le informó que sus hijos harían parte del mismo. Incluso ni sus hijos se lo habrían comentado cuando compartieron con él en Miami, según explicó la periodista española Lorena Vázquez.

Familia de Piqué terminó afectada con video de Shakira

Pese a que desde el entorno del exfutbolista no se han referido al tema, todo parece indicar que Gerard Piqué y los suyos están muy molestos con la artista barranquillera. De hecho, este miércoles se conoció que el español estaría pensando en demandar a su expareja.

De acuerdo con la comunicadora mencionada anteriormente, al catalán no le pidieron permiso para que sus hijos aparecieran en el videoclip.

“Me parece triste que, según nos aseguran, la relación entre Gerard Piqué y sus hijos no es tan fluida como debería ser. No es porque él no quiera verlos, pero la información que me llega es que él la está pasando bastante mal”, dijo Lorena Vázquez en el programa ‘Las Mamarazzis’.

Acá, el momento en el que hacen referencia al tema en dicho espacio:

Según la española, el vínculo que habría entre los hijos de la expareja y la familia de Piqué se estaría deteriorando con el paso del tiempo.

“Él [Piqué] y toda la familia paterna están sufriendo mucho porque la relación con los niños no es la que era. No sé si hay culpables, pero sí me parece que a Shakira se le mira con lupa y me parece que es igual a cuando Piqué sacó a su hijo en una transmisión en Twitch”, agregó la periodista, haciendo referencia a cuando Shakira se molestó por la aparición de Milan en un video relacionado con la Kings League.