La barranquillera, que trabajó con su hija de la vida real en ‘Ana de nadie’, dijo en ‘Bravíssimo’ que hay algunas diferencias en las características de los personajes, pues en ‘Señora Isabel’ todos eran mucho más tranquilos.

Pero no solo eso, en la historia del Canal RCN se cambió el final de varios personajes de la novela original, dijo Henríquez, pues en la primera versión se moría una de las amigas de la protagonista, y en la segunda, no.

(Vea también: Cómo lucía la ‘señora Isabel’ a los 50 años vs. Paola Turbay, a los 52, en ‘Ana de nadie’)

Asimismo, en la nueva producción fallece la madre de Ana (Dolores, interpretada por Henríquez), mientras que en la de 1993, ese mismo papel, que hacía Teresa Gutiérrez, quedaba con vida.

“La gente me decía: ‘No, por favor, Dolores, no se muera’ y yo: ‘Ya se grabó, y ya me morí’. […] En ‘Señora Isabel’, Teresa Gutiérrez no se moría, es como sí moría María Eugenia Dávila y aquí no se muere [Genoveva] el personaje que hace mi hija [Adriana Romero]”, declaró en este video (desde el minuto 4):

Es decir que es probable que ‘Ana de nadie’ tenga un final distinto al de ‘Señora Isabel’, en donde la protagonista termina sola.

Lee También

¿Cuándo es el final de ‘Ana de nadie’, de RCN?

El canal confirmó que el último capítulo de la exitosa novela se emitirá el 25 de julio de 2023, a las 9:30 de la noche, pero seguirá disponible en Vix, plataforma de ‘streaming’ que ofrece contenido gratuito.

En su reemplazo, RCN transmitirá ‘Tía Alison’, producción que comenzará el 26 de julio, mismo día en el que Caracol estrena ‘Yo me llamo’.