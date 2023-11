El cantante de música popular en entrevista con la presentadora Carolina Soto, de ‘Día a día’, contó detalles de su viaje a México con su familia.

“¿Estamos terminando este año y comenzando uno nuevo, es verdad que te vas del país?,” Le preguntó Soto a Bueno: “Sí, pues si queremos jugar en las ligas mexicanas, por así decirlo, yo creo que definitivamente la mejor opción es irnos”.

El cantautor también aclaró que: “Sin embargo, esto no significa que me vaya a olvidar de Colombia ni que no vaya a regresar al país. Más bien, seguiré teniendo shows normales; los conciertos continuarán como si estuviera aún en Colombia. Tomaré vuelos de México a Bogotá y de Bogotá a cualquier otro lugar del país. De esta manera, estaré yendo y viniendo constantemente para los shows y demás eventos, y evidentemente, para seguir compartiendo mi música con ustedes”.

Bueno también tiene un objetivo claro junto a su familia en el país azteca. “Si quieren que alcemos la bandera colombiana allá y mostremos nuestro orgullo por nuestro país, nos toca irnos”, dijo en la entrevista con la presentadora del matutino.

En cuanto a la fecha de matrimonio entre el cantante y la ‘influencer’ paisa, todavía no tiene nada definido: “Estamos con la mudanza, el colegio de los niños, las cuentas bancarias; seguimos en esa prioridad de movernos, y cuando sepamos la fecha, ustedes serán los primeros en saberlo'”.

¿Qué proyectos musicales ha lanzado Pipe Bueno?

El cantante lanzó ‘Entre botellas’, su nueva colaboración con la banda mexicana Grupo Firme. “Nos encontramos realizando presentaciones en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, llevando esta increíble canción a las audiencias mexicanas”, comentó el caleño.

“Mientras tanto, en Colombia, nos llena de alegría compartir que ‘La cantina (remix)’ con Hernán Gómez y Luis Alfonso, la cual ha alcanzado el puesto número uno en el país, rompiendo fronteras y conquistando corazones. Agradecemos profundamente el apoyo, ya que hemos tenido el privilegio de compartir muchas canciones a lo largo del tiempo. ¡Gracias a todos por ser parte de este increíble viaje musical!”, puntualizó Pipe.

