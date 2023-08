Paola Turbay llegó a un acuerdo para hacer parte de la exitosa serie de Caracol Televisión, luego un tiempo de descanso que se tomó cuando terminó de grabar en RCN.

La ex virreina universal ahora trabaja con Carolina Gómez, la protagonista de ‘La venganza de Analía‘, y compartió la primera fotografía de ella en su nuevo personaje, por el que tuvo que hacerse un cambio de ‘look’.

Turbay, cuya hija dio sus pinitos en la actuación en novela de Caracol que se enfrentaba a ‘Ana de nadie’, intentó actuar en la serie desde la primera temporada, pero no se le dio la oportunidad.

Según le dijo a Pulzo George Slebi, en una entrevista pasada, la exreina hizo pruebas para ser Analía Guerrero, pero el papel se lo quedó Carolina Gómez.

Qué papel tendrá Paola Turbay en ‘La venganza de Analía 2’

Su personaje se llama Paulina Peña y, según contó en el ‘post’, es totalmente diferente al de Ana Ocampo (de ‘Ana de nadie’).

“No puedo entrar en detalles pero les anticipo que es perversamente fantástica! De esos retos a los que uno no se pude negar. Y no es por nada, pero hemos grabado escenas con Carolina Gómez y Marlon Moreno con las que se van a ir de c…”, escribió la nueva integrante de ‘La venganza de Analía’.

De acuerdo con Carlos Ochoa, experto en televisión, ese papel también lo quería Coraima Torres, actriz que sufre de una enfermedad sin cura.

Turbay y Gómez ya habían trabajado juntas en televisión. Ambas hicieron parte de ‘Mentiras perfectas’.