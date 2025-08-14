El temor se apodera del municipio de Sevilla, Valle del Cauca, tras el secuestro de Daniela María Hernández Montoya, una destacada médica y madre de dos menores, en un hecho que causa conmoción y preocupación en toda la región.

La desaparición se produjo el 14 de agosto de 2025, cuando la profesional de la salud fue abordada por desconocidos al recoger a sus hijos del colegio, siendo forzada a subir a una camioneta junto a los infantes, según informó Caracol Radio.

Hijos de médica secuestrada en Valle del Cauca fueron liberados

Más tarde, según los reportes, los niños fueron liberados por los secuestradores y entregados a un campesino en una zona rural aledaña, pero la médica sigue desaparecida, de acuerdo con El País de Cali. El caso ha puesto en vilo a la localidad, que aguarda noticias positivas sobre la suerte de una de sus más respetadas profesionales de la salud.

La médica, quien desarrollaba funciones en el Hospital Departamental Centenario de Sevilla, fue obligada a abordar una Toyota TXL blanca de placas MGX-655, al parecer, por integrantes del frente 57 de las disidencias de las Farc, según informó Infobae.

Este grupo se caracteriza por operar en la región montañosa y rural de Sevilla, que ha visto intensificar las operaciones de las autoridades para dar con el paradero de la médica.

Los habitantes de la zona han mostrado su profunda preocupación ante estos hechos que han situado a la localidad en el epicentro de la noticia. Hasta la fecha, no ha habido una comunicación oficial de los secuestradores, ni una declaración formal de la Alcaldía local.

Las autoridades, entre ellas el Gaula de la Policía Nacional, mantienen su compromiso de trabajar para localizar a Daniela María Hernández Montoya y esclarecer las circunstancias que rodearon el secuestro.

La tensión persiste en la región frente a la falta de información y la inseguridad que causa la situación. Pese al hermetismo de las autoridades y de los presuntos secuestradores, se conoce que estas últimas continúan operando intensamente a fin de dar con el paradero de la profesional de la salud.

La comunidad local, por su parte, ha clamado por la liberación de la médica y por prontas acciones que permitan garantizar la seguridad en la región, un clamor que se ha elevado a nivel nacional, dada la importancia del caso.

¿Qué buscan las disidencias de las Farc que operan en esta región?

Las disidencias de las Farc son grupos que, tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Farc en 2016, decidieron no desmovilizarse y continúan perpetrando acciones al margen de la ley.

Aunque no mantienen una unidad organizativa, estos grupos han demostrado su capacidad para provocar desestabilización y miedo en las zonas donde operan, lo cual se refleja en hechos como el secuestro de la doctora Hernández Montoya.

