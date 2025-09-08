Un reciente informe del Dane reveló que 13,2 millones de personas en Colombia, equivalentes al 60 % de la fuerza laboral, dependen del “rebusque”, trabajando en condiciones de informalidad sin acceso a pensión, salud ni garantías laborales.

(Lea también: Se vendría dolor de cabeza para 454.000 empleados en Colombia, por decisión de empresas)

Se trata de personas que laboran en la calle o de manera independiente sin acceso a pensión, salud ni garantías laborales. Este panorama limita el poder adquisitivo y frena el consumo, afectando la economía, que en 2024 creció solo un 1,2 %, según el Banco de la República.

En este contexto, expertos de la ‘fintech’ Platam destacan la importancia de la liquidez para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), responsables de más del 60% del empleo en el país, según la Andi.

Lee También

Empleado / Getty

Las mipymes, que crean más de 7,5 millones de empleos, enfrentan restricciones para formalizar trabajadores debido a la falta de capital de trabajo. Sin liquidez, estas empresas limitan las contrataciones, posponen inversiones y, en muchos casos, cierran. Según la Andi y el Dane, unas 300.000 mipymes cierran anualmente por esta razón.

Ante este escenario, las ‘fintech’ emergen como un aliado clave. Platam, una plataforma que ofrece soluciones de financiamiento embebido, permite a las mipymes comprar insumos a plazo o adelantar pagos a proveedores de forma ágil.

“Hablar de empleo sin hablar de flujo de caja es como hablar de salud sin hospitales. La liquidez no solo mantiene a las MiPymes en operación: es el motor que les permite crecer, innovar y planificar a largo plazo”, afirmó Nicolás Villa, CEO de Platam.

Lee También

La empresa integra el financiamiento en las herramientas digitales que las MiPymes ya utilizan, eliminando procesos burocráticos y ofreciendo crédito inmediato.

Este modelo contrasta con los créditos tradicionales, cuyos trámites y exigencias de garantías excluyen a miles de negocios.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.