Así como hay cambios para movilidad de Bogotá en diciembre, los registros previstos para las ventas de boletas en cine a nivel nacional dejaron en evidencia el impacto de esta fecha.
Cine Colombia, Cinemark, Royal Films, Cineprox y Cinépolis proyectan que en 2025 la venta total sea de 49 millones de entradas, cantidad que no varía mucho frente a 2024, según La República.
Precisamente, el director general de Royal Films, Habib Osman, , es un desempeño más que sobresaliente, teniendo en cuenta que hubo una huelga de creativos en Hollywood y se retrasó la entrega de varios filmes.
“En diciembre, puntualmente, las exhibidoras proyectan la venta de unas 4,5 millones de boletas y el estreno de títulos como ‘Zootopia’ y ‘Avatar’ caen como anillo al dedo para convocar a las familias en temporada de vacaciones escolares”, indicó.Lee También
Daniel Sánchez, gerente de mercadeo de Cineprox, no solo coincidió en la cantidad de personas esperadas sino que apuntó a cuál va a ser el filme que potencie esa cantidad a nivel nacional.
“Lo que estamos calculando para diciembre son 4,5 millones de espectadores en toda la industria y ‘Avatar’ es la película que se va a llevar la taquilla, estrena 18 de diciembre y va impulsar ese cierre de año”, aseguró.
Uno de losaspectos destacados sobre los intereses de consumo es la creciente inclinación a salas 4D y que tengan aspectos con salas diferenciales para los niños, al recordar cómo películas de la talla de ‘Intensamente’ y ‘Lilo’ sirvieron para aumentar las cifras.
¿Qué empresa tiene más salas de cine en Colombia?
Cine Colombia y Cinemark, con 49 complejos, son las empresas que tienen más salas de cine en Colombia, de acuerdo con los datos replicados por el diario La República.
- Cine Colombia: 49
- Cinemark: 49
- Royal Films: 31
- Cinépolis: 14
- Cineprox: 11
Cabe remarcar que en total son 154 complejos que tienen los mencionados actores dentro de este panorama en el cine de Colombia, pendientes al movimiento de diciembre.
