El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que no habrá pico y placa el viernes 26 de diciembre de 2025 ni el 2 de enero de 2026, pero aclaró que la medida no se levantará durante todo el mes. De esta forma, la restricción de movilidad se mantendrá según lo pautado anteriormente.

#Atención El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que no habrá pico y placa el viernes 26 diciembre de 2025 y el 2 de enero del 2026. Según el alcalde, la medida no se extiende a lo largo de diciembre por la cantidad de obras que hay en curso. pic.twitter.com/vZWJOEK4wY — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 5, 2025

Según explicó, la decisión de mantener la restricción en los demás días responde al alto número de obras en ejecución en la ciudad, que requieren controlar el flujo vehicular para evitar un colapso en la movilidad.

“Tomamos la decisión de levantar la medida dos días y eso va a garantizar que la gente se pueda mover durante esos dos fines de semana sin problema”, remarcó el alcalde.

¿Qué pasó con el pico y placa en Bogotá para carros de otros municipios?

La medida anunciada por la Alcaldía de Bogotá, que restringirá desde 2026 la circulación de vehículos matriculados fuera de la capital durante los sábados, sigue provocando rechazo. El abogado Julián Prada anunció en Blu Radio que radicará una acción popular para frenar la iniciativa, argumentando que vulnera principios de igualdad y afecta a miles de personas que se movilizan diariamente entre Bogotá y los municipios vecinos para trabajar, estudiar o realizar actividades esenciales.

A las críticas se sumó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien calificó la propuesta como “discriminatoria” y señaló que el Distrito tomó la decisión sin dialogar con el departamento ni con los territorios afectados. Alcaldes de municipios como Soacha y Zipaquirá también expresaron su desacuerdo, asegurando que la medida castiga a quienes dependen de Bogotá sin ofrecer opciones reales de transporte público o soluciones de movilidad regional.

Aunque la acción popular podría suspender o modificar la restricción, su trámite judicial podría tardar. Mientras tanto, cientos de conductores enfrentan un panorama incierto ante una norma que podría limitar su movilidad sin consenso previo y sin alternativas claras para la región, explicó El Espectador.

