Un nuevo y doloroso crimen volvió a estremecer a Bogotá. Se trata del asesinato del joven estudiante barranquillero Jean Claude Bossard, quien perdió la vida tras resistirse a un intento de hurto en una concurrida zona del norte de la ciudad.

El ataque, perpetrado por delincuentes que intentaban despojarlo de sus pertenencias, desencadenó además un tiroteo por parte de un agente de policía que reaccionó al ver lo sucedido e intentó detener a los responsables. Los criminales huyeron, pero el hecho dejó un profundo vacío en su familia y en quienes lo conocían.

Con el paso de las horas se confirmó la identidad de la víctima, así como detalles de su vida y de los momentos previos al crimen. Se conoció que Jean Claude había salido a almorzar y regresaba a su casa en un trayecto tan corto que decidió recorrerlo a pie.

Amigo de Jean Claude Bossard habló sobre última charla que tuvieron

Juan José, quien fue entrevistado por Noticias Caracol, relató que conoció a Jean Claude gracias a su pasión compartida por el motocross. Ese gusto en común los llevó a coincidir en múltiples espacios, creando una amistad rápida, espontánea y muy fuerte. “Nos unió el deporte, los entrenamientos, los viajes. Terminamos siendo casi hermanos”, comentó.

El joven también recordó con cariño su último encuentro, ocurrido apenas días antes.

“Corrimos el domingo y regresamos juntos a Bogotá. Veníamos cansados, con ganas de dormir, y hablamos de la vida. Yo había cambiado de trabajo y él también estaba en nuevos comienzos. Siempre bromeábamos diciendo que corríamos como pilotos profesionales. Fue un día muy especial, ahora lo valoro más”.

El amigo recordó que, apenas unos días antes del crimen, habían sostenido una conversación profunda sobre el futuro y los planes para 2026

“A él se le venía un comienzo muy grande en su vida. Hablamos de todo lo que habíamos vivido, de lo que queríamos para el próximo año y de lo mucho que había cambiado nuestra vida desde que nos conocimos”, relató con evidente nostalgia.

También revivió con dolor el momento en que recibió la noticia. “Yo vivo en Medellín desde hace un año. Mi mejor amigo me llamó y, sabiendo que era mi primer día de trabajo, me pidió que saliera, que me sentara porque tenía algo muy serio que decirme”. Al principio pensó que se trataba de una broma pesada, pues nunca imaginó algo así. Pero pronto le confirmaron que la información venía de las autoridades. “Fue un ‘shock’. Todavía me cuesta asimilarlo”, confesó.

La muerte de Jean Claude Bossard deja un profundo dolor, pero también un clamor por justicia y por una ciudad más segura. Su historia se convierte hoy en un símbolo de lo que no debería repetirse.

Otro dato que se conoció es que el joven estaba cerca de cumplir 30 años, celebración que tendría lugar el viernes 5 de diciembre, motivo por el que varios familiares habían viajado a Bogotá para acompañarlo en la fecha especial.

Entre la información revelada posteriormente, llamó la atención el emotivo testimonio de uno de sus amigos más cercanos. El joven, profundamente afectado por lo sucedido, cuestionó los hechos que terminaron en la muerte de su compañero y recordó cómo fueron sus últimas conversaciones, así como la manera en que vivía Jean Claude en su rutina diaria.

