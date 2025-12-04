La localidad de Fontibón, en Bogotá, registró un nuevo caso de violencia la noche del 3 de diciembre de 2025 que dejó un saldo de un muerto, produciendo zozobra en la comunidad de Modelia, donde ocurrieron los hechos. Este incidente se suma a los retos de inseguridad que enfrenta constantemente la capital colombiana, como el asesinato reciente de Jean Claude Bossard, joven de 29 años, según informó El Tiempo.

Fabián Alberto Cantillo Cadena, un ciudadano de 30 años, fue la víctima mortal de un ataque perpetrado en plena vía pública. Según confirmó el teniente coronel Julio César Botero Botero, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, este hombre fue atacado mientras se desplazaba en su motocicleta alrededor de las 10:30 p.m, de acuerdo con el rotativo.

“Se trató de un caso de homicidio por arma de fuego y las unidades policiales se encontraban asegurando la zona mientras recopilaban los primeros indicios del crimen”, señaló el oficial Botero en una entrevista al citado medio. La identidad de la víctima fue desconocida por unas horas, dificultando inicialmente el esclarecimiento del caso.

La máquina del hombre quedó abandonada en la vía, cerca del cuerpo de la víctima, siendo una de las pocas pistas claras en medio de la confusión inicial. Las autoridades de la metrópoli establecieron un equipo especial de la seccional de investigación criminal para avanzar con las diligencias del caso. Las tareas iniciales consistieron en la recolección de testimonios, la verificación de cámaras de seguridad cercanas y el estudio minucioso de la escena del crimen.

Luego de la confirmación de la identificación de la víctima, ahora se adelanta la reconstrucción de la ruta que Cantillo Cadena tomó esa noche y se continuaba en la búsqueda de elementos que permitieran establecer si el ataque fue dirigido específicamente contra él o si estaba relacionado con otras actividades delictivas en ese sector. Hasta el momento, los detalles de la investigación se mantienen bajo reserva, ya que las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las dudas que dejó este hecho violento.

