Dos delincuentes en una motocicleta naranja le dispararon a quemarropa al joven tras intentar robarlo. Minutos después del ataque, un patrullero de la Policía que hacía su ronda en bicicleta escuchó los disparos y vio a los asesinos intentando huir.

El uniformado reaccionó de inmediato: dejó su bicicleta, bajó a la calzada y se enfrentó solo a los dos criminales.

Este es el video de ese momento:

Uno de ellos le apuntó directamente, lo que obligó al policía a usar su arma de dotación para impedir la fuga. El intercambio de disparos quedó registrado en un video que muestra la determinación del patrullero.

Gracias a su acción rápida, los delincuentes no lograron escapar completamente y su ruta de huida se vio afectada.

Vecinos del sector señalaron que esta misma banda había cometido múltiples atracos, usando armas blancas o de fuego, y huyendo siempre en la motocicleta naranja. Videos de seguridad confirman varios de estos ataques.

La intervención del patrullero, clave para reconstruir lo ocurrido, detuvo temporalmente la cadena delictiva que tenía en zozobra a la comunidad y evidenció la gravedad de los hechos.

