Se trata del homicidio de Eric y Vicki Cordes en Simi Valley, California, atribuido al hijo del reconocido médico. El presunto agresor fue hallado sin vida dentro de un vehículo incinerado en Chino.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Confirman nuevo pico y placa que tendrán motociclistas: así regirá la norma en estos lugares)

Las víctimas fueron atacadas en la entrada de su vivienda cuando iniciaban una jornada habitual, según detalló el The New York Post. Personas cercanas a la familia indican que Keith enfrentaba condiciones mentales, un elemento que ahora guía parte del análisis policial.

Aún se desconoce el motivo que llevó al atacante a cometer el crimen, antes de quitarse la vida. Entre tanto, la población de California sigue conmocionada por los lamentables hechos.

Lee También

Fue gracias a cámaras de seguridad que lograron rastrear el vehículo en el que huyó el responsable, según declaraciones de las autoridades al mencionado diario.

#BREAKINGNEWS Police confirmed the suspect in the double murder of a couple at their Simi Valley home is the son of one of the victims. The San Bernardino County Medical Examiner says Keith Cordes gunned down his father, Dr. Eric Cordes, and his wife, Vicki Cordes, on Sunday.… pic.twitter.com/rMlwWkzQzB — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) December 3, 2025

Eric Cordes era un reconocido médico en California

El citado medio recogió testimonio de personas cercanas al caso, quienes informaron que las víctimas alcanzaron a recibir atención médica, pero fallecieron. Además, hablaron de la carrera de Cordes.

“El Dr. Eric Cordes fue un médico brillante y trabajador, y un colega respetado. Sirvió a la comunidad de Simi Valley y sus alrededores a lo largo de sus más de 30 años de carrera. Su trágico fallecimiento dejará un enorme vacío que tomará mucho tiempo llenar“, declaró el centro Focus Medical Imaging, según El Tiempo.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: