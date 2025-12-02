La comunidad del barrio Santa Cecilia, en la localidad de Suba, amaneció conmocionada tras el asesinato de un barbero reconocidos de la zona. El crimen ocurrió en la madrugada del pasado 30 de noviembre, cuando la víctima, identificada como Jhon Fredy Marín, regresaba a su vivienda después de compartir con algunos conocidos.

Según las primeras versiones reveladas por Gato Noticias, varios sujetos le habrían cerrado el paso en una calle del sector, con la intención de atracarlo. En medio del ataque, Marín recibió varios disparos que, pese a los esfuerzos por auxiliarlo, le causaron la muerte.

Jhon Fredy, oriundo de Malambo (Atlántico), era apreciado por su trato amable y su cercanía con los habitantes del barrio, quienes hoy lamentan profundamente su partida. Allegados y clientes frecuentes de la barbería hacen un llamado a las autoridades para que avancen con celeridad en la identificación y captura de los responsables.

La Policía Metropolitana de Bogotá ya recopila testimonios y revisa cámaras de seguridad para esclarecer los detalles del ataque y dar con los agresores. Mientras tanto, en Santa Cecilia crece el clamor por justicia y por el fin de la violencia que enluta a las familias del sector.

