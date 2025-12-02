Este martes 2 de diciembre, Jean Claude Bossard, un joven de 29 años, fue la víctima de un violento hecho. Cursaba administración de empresas en una universidad de Bogotá y era oriundo de Barranquilla. Su vida terminó de forma abrupta e injusta.

Hacia la 1:30 p. m., Bossard se encontraba en la Avenida 19, a la altura de las calles 107 y 108, en el norte de Bogotá, cuando dos hombres armados en moto intentaron asaltarlo, según informó Noticias Caracol.

Los delincuentes buscaban quitarle su teléfono celular y una cadena dorada. Al oponerse y tratar de protegerse, uno de los agresores le disparó dos veces en el pecho.

Minutos antes del ataque, el joven justamente caminaba rumbo a su trabajo, sacó su celular para grabar y publicó una historia. Casi de manera premonitoria dejó una reflexión.

“Mientras camino a la oficina, tiro un facto y me voy. Aquí en Colombia es impresionante cómo la gente confunde ser decente con ser culo de hueva. La gente quiere aprovecharse de ti porque eres decente“, expresó la víctima.

Este fue el último mensaje de joven asesinado en intento de robo en Bogotá. pic.twitter.com/PNspO2qUsV — Pura Censura Oficial (@PuraCensuraOf) December 3, 2025

Policía abatió a uno de los responsables de homicidio de Jean Claude Bossard

La Policía Metropolitana de Bogotá respondió de inmediato. Durante el enfrentamiento, los uniformados abatieron al conductor de la moto, un hombre cuya edad oscilaba entre los 25 y 30 años.

El segundo implicado, un menor de 16 años, resultó herido en un brazo y fue capturado. De acuerdo con Infobae, el adolescente recibe atención médica y será puesto a disposición de las autoridades competentes una vez salga del hospital.

La institución policial confirmó a El Tiempo que el arma usada en el ataque era un revólver calibre 22. Este crimen profundizó la inquietud entre los habitantes de la capital. Los atracos violentos se han vuelto cada vez más comunes, alimentando el temor y la sensación de vulnerabilidad en la ciudad.

