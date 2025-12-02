La inseguridad volvió a golpear al norte de Bogotá y ahora nuevos videos revelan la forma en que actuaban los presuntos responsables del intento de hurto que terminó en un enfrentamiento a tiros y en la muerte de un joven de 29 años, estudiante de noveno semestre de Administración de Empresas.

El hecho ocurrió sobre la 1:30 p. m. de este martes 2 de diciembre en la avenida 19 con calle 108.

Según el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana, la víctima caminaba de norte a sur cuando fue abordada por dos delincuentes que buscaban robarle el celular. Al oponerse, recibió dos disparos que lo dejaron gravemente herido; aunque fue auxiliado en la vía, falleció en el lugar.

🔴 Reportan un muerto en el norte de Bogotá en presunto caso de robo. Cra 19 con calle 106 tuvo que ser acordonada mientras hacen el levantamiento del cuerpo. ⚠️ Al parecer, hubo cruce de disparos en este punto de la ciudad. pic.twitter.com/jZJmdeXtjV — Pulzo (@pulzo) December 2, 2025

Alerta por ladrones en el norte de Bogotá

Las imágenes que se conocieron después del crimen prendieron nuevas alarmas. En ellas aparece la misma motocicleta naranja que, según el reporte, habría sido usada en otros robos cometidos en esa zona de la ciudad.

Los videos conocidos por Caracol Radio, captaron el modo de operación de los implicados: en uno se ve cómo persiguen a un hombre, lo hacen caer y lo revuelcan hasta despojarlo de sus pertenencias; en otro, uno de los sujetos entra a un local comercial, comete el hurto y sale corriendo mientras su cómplice lo espera encendido en la moto para huir de inmediato.

Teniendo en cuenta lo gráficos que son los videos, puede acceder al siguiente enlace para verlos.

Cabe resaltar que la Policía entregó un dato que agrava aún más el panorama: estos mismos hombres ya habían sido interceptados por uniformados el pasado 10 de noviembre, en un episodio que igualmente terminó en un cruce de disparos.

Según explicó la institución: “Hubo un enfrentamiento con estos delincuentes el pasado 10 de noviembre. En esa ocasión también hubo intercambio de disparos”, detallaron las autoridades.

Las grabaciones refuerzan la hipótesis de que los señalados no actuaron por primera vez y que la motocicleta habría sido utilizada repetidamente en distintos atracos en el norte de la capital.

