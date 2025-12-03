El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, incrementa la presión en contra del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Según fuentes consultadas, el 21 de noviembre de 2025 Trump efectuó una llamada telefónica que representó un punto decisivo en la política exterior estadounidense hacia Venezuela.

Durante esa conversación, se habría entregado un ultimátum al cuestionado líder suramericano para que abandone el país y se le habría negado una solicitud de amnistía para él y sus principales funcionarios.

Estados Unidos prepara plan de contingencia por si Maduro entrega el poder

Por su parte, la portavoz del Pentágono de Estados Unidos, Kingsley Wilson, anunció que su institución tiene un plan de contingencia preparado para activarse en caso de que Nicolás Maduro abandone el poder en Venezuela.

La medida forma parte del protocolo habitual del Departamento de Defensa, que asegura estar “a disposición” del presidente de Estados Unidos ante escenarios de crisis.

Durante la rueda de prensa, Wilson explicó que el Pentágono actúa con una planificación permanente, lo que incluye respuestas listas ante posibles vacíos de poder en gobiernos extranjeros. Aseguró que, de activarse el plan, las fuerzas estadounidenses podrían desplegarse según lo ordene el comandante en jefe.

“El departamento tiene un plan de contingencia para todo. Somos una organización de planificación… Por lo tanto, estamos a disposición del presidente, nuestro comandante en jefe, para hacer lo que sea necesario si se nos solicita”, afirmó Wilson.

Este anuncio surge en un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas, marcada por recientes operaciones militares en el Caribe orientadas al combate del narcotráfico, lo que intensifica la incertidumbre sobre los pasos a seguir.

A esta declaración se suma el interés internacional por la situación venezolana. Si Maduro deja la presidencia, cualquier plan extranjero causa preocupación sobre la estabilidad política, la intervención externa y las consecuencias sobre el poder en Caracas.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.