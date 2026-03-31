Un nuevo choque sacude la economía colombiana y esta vez el pulso es directo. El presidente Gustavo Petro lanzó una dura arremetida contra el Banco de la República tras el reciente aumento de la tasa de interés, una decisión que volvió a tensar la relación entre el Gobierno y el emisor.

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El mandatario reaccionó con un mensaje contundente en redes sociales: “Como avisé, la junta del Banco de la República sigue en su actitud de matar la economía colombiana”, frase con la que cuestionó directamente la decisión de subir la tasa al 11,25 %.

Petro lanza duras frases contra el banco de la república por tasas

Petro fue más allá y lanzó otra pulla que elevó el tono del enfrentamiento: “El Gobierno se retira de la junta. No somos partícipes de una posición de oposición”, dejando claro que no quiere respaldar las determinaciones del banco central.

En esa misma línea, el presidente también criticó los efectos de la política monetaria y afirmó: “La subida de la tasa de interés solo revaloriza el peso, perjudica a los exportadores y al aumentar los costos financieros produce más inflación y hace más costosa la deuda”.

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El choque no se quedó en declaraciones. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó una decisión poco común: apartar al Gobierno de la Junta Directiva del banco central en medio de las diferencias por el rumbo económico.

El funcionario explicó la medida así: “El Ministerio ha tomado la decisión de retirarse de la junta directiva que se realiza el día de hoy en el Banco de la República y establecer claramente, entre el Gobierno y el Banco de la República, una distancia significativa”.

Este nuevo episodio, es el resultado de varios meses de tensiones. Desde el Gobierno han insistido en bajar las tasas para impulsar la economía, mientras que el banco central ha defendido su postura técnica enfocada en controlar la inflación.

Así las cosas, el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Banco de la República sigue escalando y deja en evidencia una fuerte división sobre el camino que debería tomar la economía colombiana en medio de un contexto desafiante.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.