Su gerente general, Andrés Hernández, destacó en La República los buenos resultados de 2025, año en el que alcanzaron una facturación cercana a $55.000 millones, con crecimiento de dos dígitos, una ocupación superior a 95% y un tráfico de 16,8 millones de visitantes.

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De cara al futuro, el centro comercial evalúa expandirse hacia el negocio inmobiliario, explorando proyectos de vivienda y co-living dentro de su área de influencia, añadió en ese medio.

Aunque aún no se ha definido el modelo, la iniciativa podría presentarse en 2027, con una construcción estimada de 15.000 metros cuadrados y un plazo de tres años, coincidiendo con su aniversario número 25, señaló en ese diario.

Santafé también se prepara para el impacto del desarrollo Lagos de Torca, que sumará cerca de 500.000 habitantes en la zona, lo que impulsaría su crecimiento y demanda.

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Para 2026, proyecta invertir $30.000 millones en remodelaciones, nuevas experiencias y la incorporación de marcas, incluyendo espacios deportivos como canchas de pádel.

Asimismo, espera alcanzar ingresos cercanos a $60.000 millones, aumentar el tráfico a 20 millones de visitantes y lograr una ocupación total de sus locales.

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