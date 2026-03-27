Un movimiento sísmico sacude el sector del retail y los centros comerciales en Colombia. El gigante chileno Cencosud, ampliamente conocido en el país por operar marcas como Jumbo, Easy y Metro, ha dado un golpe de autoridad en el mercado inmobiliario de Bogotá al adquirir el control mayoritario de uno de los complejos comerciales más grandes de la ciudad.

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A través de su división Cenco Malls, la holding chilena concretó la compra del 51 % de la participación de Plaza Central, un punto estratégico ubicado sobre la Avenida de las Américas con carrera 65. La transacción, que se cerró por una cifra cercana a los 124,5 millones de dólares, marca una nueva etapa para este centro comercial que recibe mensualmente a más de 1.340.000 visitantes, según informó revista Semana.

¿Quiénes son los nuevos dueños?

Cencosud no es un desconocido en el país, pero con esta movida refuerza su brazo inmobiliario. El 49 % restante del centro comercial continuará bajo la administración del Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias (PEI), generando una alianza potente entre el capital chileno y la experiencia inmobiliaria local.

La decisión de Cencosud de apostarle a Plaza Central no es fortuita. Según reportes de Mall & Retail, este complejo es uno de los más resilientes y con mayor flujo operativo de la capital, consolidándose como un “epicentro de seguridad y conveniencia” para las familias bogotanas que buscan todo en un solo lugar frente a los retos de inseguridad en las calles.

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Con esta adquisición, Cencosud busca replicar su modelo de éxito en otros países de América Latina, integrando sus marcas de retail con la gestión de grandes superficies. Para los visitantes frecuentes de Plaza Central, este cambio de mando podría significar la llegada de nuevas marcas internacionales, renovaciones en la infraestructura y una oferta comercial mucho más agresiva de la mano del grupo chileno.

La noticia se produce en un momento de reactivación económica donde los centros comerciales han dejado de ser simples lugares de compras para convertirse en centros de experiencias y servicios esenciales. El grupo empresarial ya ha manifestado que Colombia es un mercado clave en su hoja de ruta para 2026, y la compra de Plaza Central es la prueba reina de su ambición en la región.

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