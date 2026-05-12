En medio de las novedades empresariales a nivel nacional, la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE) anunció el nombramiento de Hernán Sebastián Ulchur como representante legal de Fast Moda S.A.S., compañía que agrupa las marcas Lili Pink, Yoi y Lili Beauty en Colombia.

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Este nombramiento tiene como propósito garantizar la continuidad de la operación empresarial, mantener activos sus canales comerciales, proteger las marcas, honrar los compromisos vigentes y conservar la generación de empleo de manera paralela e independiente al proceso jurídico que actualmente enfrenta la organización, según un comunicado replicado por la compañía.

El 27 de abril de 2026, la Fiscalía y el CTI ejecutaron allanamientos y medidas de extinción de dominio sobre 405 locales de Lili Pink, Yoi y Lili Beauty en 59 municipios. El lavado de activos investigado supera los 730.000 millones de pesos.

¿Quién es Hernán Sebastián Ulchur, representante legal de Lili Pink?

Ulchur es abogado y Magíster en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia, ha desarrollado su trayectoria en sectores relacionados con la administración de activos, gestión empresarial y procesos estructurales, participando en entornos que demandan altos estándares de cumplimiento, control y supervisión.

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El ejecutivo ha tenido relacionamiento internacional con la Cámara de Comercio Colombo Americana y la Cámara de Comercio Colombo China, lo que le ha permitido fortalecer su visión estratégica y su entendimiento de entornos corporativos y comerciales.

A lo largo de su trayectoria, ha participado en procesos orientados a la estabilización de operaciones, reorganización empresarial y fortalecimiento de estructuras de control.

“Su visión integral que articula el rigor jurídico con un enfoque humanista en la gestión organizacional, le permite asumir este reto en la compañía Fast Moda acompañado del equipo líder de las marcas Lili Pink y Yoi con quienes continúa trabajando con un alto sentido de responsabilidad institucional, enfocado en garantizar la continuidad de la operación, logrando su estabilización y protegiendo el valor de las marcas, asegurando el cumplimiento de las obligaciones y el restablecimiento de la confianza de todos los grupos de interés”, indicó el comunicado.

El perfil profesional de Hernán Sebastián se distingue por una gestión orientada no sólo al cumplimiento normativo, sino también a la protección del valor de las organizaciones, el empleo y las relaciones con los distintos grupos de interés.

Fast Moda S.A.S., que poco antes se pronunció sobre el primer capturado, ocupa hoy un lugar relevante en el país, tanto por su posicionamiento en el sector ‘retail’ como por su impacto en la generación de empleo.

Su operación representa cerca de 2.238 empleos directos, a los que se suman aproximadamente 400 adicionales a través de aliados comerciales y franquiciados, además de una amplia red de empleos indirectos vinculados a proveedores, arrendadores, operadores logísticos, centros comerciales y demás aliados estratégicos, que en conjunto superan las 5.000 personas.

La compañía cuenta con una composición mayoritariamente femenina, alineada con la naturaleza de sus marcas y su enfoque de mercado. Actualmente, 1.844 colaboradores son mujeres, lo que representa aproximadamente el 85 % del total, mientras que 354 son hombres, equivalentes al 15 %.

¿Cuántas tiendas tiene el dueño de Lili Pink en Colombia?

Fast Moda cuenta con 541 tiendas a nivel nacional, operando bajo distintos formatos que responden a las dinámicas del consumidor: 347 de sus tiendas son marca Lili Pink, especializadas en ropa interior, pijamas, vestidos de baño, ropa deportiva y productos de belleza. 115 tiendas son marca Yoi, con una propuesta de ‘lifestyle’ que incluye Moda, belleza y bienestar entre otros. Y a nivel nacional 79 tiendas son un formato combinado que integra ambas marcas en un mismo espacio, optimizando la experiencia del cliente.

“Con este nombramiento, Fast Moda S.A.S. reafirma su compromiso de mantenerse como una compañía sólida, vigente y cercana a sus consumidores, preservando la esencia de sus marcas Lili Pink, Yoi y Lili Beauty. El perfil jurídico, empresarial y estratégico de Hernán Sebastián Ulchur representa una garantía para dar continuidad a la operación, fortalecer la confianza de colaboradores, aliados, clientes y demás grupos de interés, y asegurar que la organización siga avanzando con responsabilidad, estabilidad y visión de futuro. Su liderazgo permite proyectar a Lili Pink, Yoi y Lili Beauty como marcas que continúan firmes en el mercado del sector retail en Colombia”, finalizó el comunicado.

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