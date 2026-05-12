Las empresas en Colombia ya entraron en cuenta regresiva para uno de los trámites tributarios más importantes del año. La Dian ya activó el calendario oficial para que las personas jurídicas presenten la declaración de renta correspondiente al año gravable 2025, un proceso que este año llegará con más vigilancia sobre soportes electrónicos y movimientos financieros.

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La entidad recordó que el trámite únicamente podrá hacerse de manera virtual por medio de su portal web y usando el Formulario 110. Para completar el procedimiento, los representantes legales deberán tener habilitada la firma electrónica, requisito indispensable para enviar la información.

La Dian también puso sobre la mesa una advertencia que inquieta a muchas compañías: las sanciones económicas por incumplir o presentar tarde la declaración pueden subir rápidamente. La multa mínima arrancará desde los 10 UVT, es decir, $523.740.

Fechas de declaración de renta 2026 para empresas

El turno de cada empresa dependerá del último número del NIT, sin contar el dígito de verificación. Las compañías cuya obligación tributaria sea inferior a 41 UVT deberán cancelar todo en una sola cuota durante mayo.

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Así quedó el calendario:

NIT terminado en 1: 12 de mayo de 2026.

NIT terminado en 2: 13 de mayo de 2026.

NIT terminado en 3: 14 de mayo de 2026.

NIT terminado en 4: 15 de mayo de 2026.

NIT terminado en 5: 19 de mayo de 2026.

NIT terminado en 6: 20 de mayo de 2026.

NIT terminado en 7: 21 de mayo de 2026.

NIT terminado en 8: 22 de mayo de 2026.

NIT terminado en 9: 25 de mayo de 2026.NIT terminado en 0: 26 de mayo de 2026.

Pero las empresas cuyo valor supere las 41 UVT sí podrán dividir el pago y dejar una segunda cuota para julio de 2026.

Estas serán las fechas del segundo pago:

NIT terminado en 1: 9 de julio de 2026.

NIT terminado en 2: 10 de julio de 2026.

NIT terminado en 3: 13 de julio de 2026.

NIT terminado en 4: 14 de julio de 2026.

NIT terminado en 5: 15 de julio de 2026.

NIT terminado en 6: 16 de julio de 2026.

NIT terminado en 7: 17 de julio de 2026.

NIT terminado en 8: 21 de julio de 2026.

NIT terminado en 9: 22 de julio de 2026.

NIT terminado en 0: 23 de julio de 2026.

Dian apretará controles y revisará soportes electrónicos

Este ciclo tributario tendrá una supervisión más estricta sobre los documentos digitales usados por las empresas para justificar gastos y deducciones. La Dian hará cruces automáticos con información exógena y facturación electrónica.

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