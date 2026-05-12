En las últimas horas se ha generado revuelo por una frase del Gobierno tras el fallo del Consejo de Estado de no mandar la plata de los afiliados trasladados a Colpensiones por la reforma pensional.

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Desde el Gobierno llegó un mensaje fatalista de que no se podrán pagar las mesadas de miles. Ante esto, Dussán indicó que las futuras mesadas de los nuevos afiliados a Colpensiones peligran si no se trasladan los dineros prontamente.

“Las personas que ya se pensionaron seguirán recibiendo sus pagos de Colpensiones con recursos del Presupuesto General de la Nación y de los propios afiliados. Para los nuevos pensionados que pasan de fondos privados a Colpensiones, aspiramos a que los fondos privados devuelvan los recursos que les corresponden. Con esos recursos se realizarán los pagos”, agregó en Blu Radio.

Asimismo, aclaró que se mandará un pedido urgente al Consejo de Estado para acelerar el traslado de dinero de los fondos privados a Colpensiones.

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“Presentaremos el recurso de súplica ante la sala del Consejo de Estado. Esperamos que rápidamente se resuelva”, sentenció.

Según Dussán, los fondos privados mantienen “secuestrado” el dinero de los afiliados, pues todavía deben transferir cerca de 5 billones de pesos correspondientes a personas que decidieron trasladarse a Colpensiones.

El directivo aseguró que el Gobierno actuó dentro de sus facultades al reglamentar el traslado y reconocer la pensión de unas 25.000 personas, confiando en que las administradoras privadas cumplirían con el giro de los recursos.

Además, recordó que los ministerios de Hacienda y Trabajo advirtieron que la decisión judicial podría generar un fuerte impacto en el sistema pensional del país.

Dussán también insinuó que pudo existir lobby de los fondos privados ante el alto tribunal, luego de que un magistrado cambiara rápidamente de posición frente al tema.

Asimismo, rechazó las declaraciones de Asofondos, que afirmó que Colpensiones sí tendría capacidad de pago, calificando esa versión como “irresponsable”. Finalmente, anunció que presentarán un recurso de súplica para intentar revertir la decisión del Consejo de Estado lo más pronto posible.

Gustavo Petro habló de pensiones y dejó duro mensaje

El presidente Gustavo Petro criticó duramente al Consejo de Estado por suspender el traslado de cinco billones de pesos desde los fondos privados hacia Colpensiones, medida clave de la reforma pensional del Gobierno.

A través de su cuenta de X, el mandatario calificó la decisión como un “golpe de Estado contra el pueblo constituyente y soberano”, argumentando que el tribunal no tiene legitimidad para limitar derechos de los trabajadores que decidieron trasladarse al sistema público de pensiones.

Petro afirmó que el fallo pone en riesgo el derecho a la pensión de miles de colombianos y aseguró que la Corte Constitucional tiene ahora la oportunidad de “dignificar la justicia colombiana” al revisar el caso.

Además, señaló directamente a grupos económicos como el de Luis Carlos Sarmiento y al Grupo Empresarial Antioqueño, dueños de entidades financieras y fondos privados, acusándolos de beneficiarse con la suspensión del traslado de recursos.

El mandatario sostuvo que impedir el paso del dinero a Colpensiones favorece intereses particulares y perjudica al pueblo trabajador.

También afirmó que la injusticia social genera violencia en Colombia y llamó a los ciudadanos a respaldar políticamente las reformas impulsadas por su Gobierno para transformar las instituciones que, según él, se oponen a los derechos sociales.

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