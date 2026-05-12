El Gobierno de Gustavo Petro advirtió que podría haber riesgos en el pago de pensiones luego de que el Consejo de Estado suspendiera totalmente el Decreto 415 de 2026, que permitía el traslado de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones.

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La decisión judicial frenó el movimiento de cerca de 25 billones de pesos y abrió un fuerte debate entre el Ejecutivo y los fondos privados sobre la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

El Gobierno sostiene que, al impedirse el traslado de los ahorros de miles de afiliados que decidieron pasar al Régimen de Prima Media, se genera un vacío financiero que podría afectar futuras obligaciones pensionales.

Además, afirma que no es viable que Colpensiones pague mesadas si los recursos permanecen en las AFP.

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Sin embargo, desde Asofondos rechazaron estas advertencias. Su presidente, Andrés Velasco, aseguró que Colpensiones sí cuenta con recursos suficientes, pues el Presupuesto General de la Nación ya contempla cerca de 35 billones de pesos para cubrir las pensiones.

También explicó que los aportes de los trabajadores trasladados superan ampliamente el costo anual de las mesadas.

La controversia también tiene un componente jurídico, ya que el Consejo de Estado argumentó que el decreto no respetó la Ley 2381 de 2024, mientras el Gobierno insiste en que esa reforma pensional sigue suspendida por la Corte Constitucional y que aún rige la Ley 100 de 1993.

Ministro de Trabajo dice que plata de las pensiones no está en riesgo

El ministro Antonio Sanguino, en diálogo con Blu Radio, bajó la tensión sobre el delicado tema y aclaró que Colpensiones es una entidad robusta que tiene el capital suficiente para seguir pagando las pensiones. Sin embargo, recalcó que el desembolso de dinero desde los fondos privados es clave para el futuro.

Una vez acabada la entrevista, los panelistas de Blu Radio indicaron que el anuncio fatalista inicial del Gobierno se les salió de las manos y por eso el propio Sanguino reculó y destacó el buen estado actual de Colpensiones.

“¿Por qué la amenaza? No recuerdo nunca que un Gobierno haya dicho que no va a pagar las pensiones”, señaló Néstor Morales. “No tiene por dónde. Las cifras son contundentes. El Gobierno está enredado por el efecto del aumento del salario mínimo”, sentenció Paola Ochoa al respecto.

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