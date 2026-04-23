La medida establece un plazo estricto: los fondos tendrán 20 días para transferir la mitad de los recursos y 10 días adicionales para completar el traslado total.

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Según el decreto, los recursos podrán entregarse en efectivo o mediante inversiones que sean consideradas admisibles por Colpensiones, lo que busca facilitar el proceso sin afectar la estabilidad financiera del sistema.

Este traslado masivo responde al aumento de movimientos de afiliados desde el régimen privado hacia el público, en medio de cambios y expectativas frente al sistema pensional.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, se pronunció sobre la medida, señalando la importancia de garantizar que estos procesos se realicen de manera ordenada y transparente.

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El tema ha generado debate, ya que implica un flujo significativo de recursos y plantea interrogantes sobre el impacto en los fondos privados, la sostenibilidad del sistema y la confianza de los afiliados en el modelo pensional colombiano.

Néstor Morales critica decisión del Gobierno

Morales entrevistó a Velasco en Blu Radio y al finalizar el diálogo dejó fuertes palabras sobre la jugada del Gobierno que afecta a los fondos privados de pensiones.

“La guerra total. El Gobierno acaba de ser notificado de que, de pronto, los fondos privados van a desacatar este decreto acudiendo a la presunción de inconstitucionalidad, por lo cual se abre una gran batalla de carácter jurídico”, sentenció Morales en esa emisora.

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