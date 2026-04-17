La Corte Constitucional de Colombia ordenó a todos los fondos de pensión, tanto públicos como privados, aplicar la reducción en el número de semanas de cotización exigidas a las mujeres para acceder a la pensión de vejez.

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Esta medida, vigente desde el 1 de enero de 2026, disminuyó inicialmente el requisito de 1.300 a 1.250 semanas, como reconocimiento a las brechas históricas que han enfrentado las mujeres en el ámbito laboral, especialmente por labores de cuidado, maternidad e informalidad.

La decisión también establece que este beneficio debe aplicarse sin discriminación a todas las mujeres, incluyendo a las mujeres transgénero.

En ese sentido, el alto tribunal reiteró que el acceso a la pensión debe regirse por el género reconocido legalmente en los documentos de identidad, tal como lo había definido previamente en su jurisprudencia.

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El fallo se originó tras una reciente tutela presentada contra Colpensiones, entidad que había negado el derecho a una mujer trans al considerar que debía pensionarse bajo las reglas aplicables a los hombres.

La Corte calificó este acto como discriminatorio y contrario al derecho a la igualdad.

Además, se ratificó que la reducción de semanas continuará de forma progresiva hasta llegar a 1.000 en 2036, beneficiando a todas las mujeres bajo el sistema pensional colombiano.

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