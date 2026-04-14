En medio de las duras situaciones en Bogotá, Mallplaza (ver mapa) anunció ‘Salir es vivir’, propuesta que permite la llegada por primera vez a Colombia de ‘The Cloud Swing’, instalación interactiva de gran escala que ha estado presente en escenarios internacionales como Burning Man, Sídney, Toronto y Barcelona.

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La estructura sobresaldrá en ese centro comercial de la NQS gracias a que tiene una forma de nubes que responde con luces al movimiento de las personas, pero solo alcanza su máximo potencial cuando alguien más se suma. Es en ese momento cuando la experiencia cambia.

‘Salir es vivir’ es una iniciativa que busca reactivar el valor del encuentro y abrir la conversación sobre el papel de los espacios físicos en una vida cada vez más digital, por lo que se acuden a la mencionada instalación interactiva.

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La estructura se ilumina por completo, los colores se intensifican y la interacción deja de ser individual para convertirse en compartida. Más que un objeto lúdico, es una pieza diseñada para hacer visible, de forma tangible, una idea simple: hay experiencias que solo existen cuando coinciden dos o más personas.

“Estamos haciendo una invitación a salir, a guardar el teléfono y dejarse sorprender de lo que se genera en el encuentro con otros. Estamos convencidos de que la interacción social aporta al bienestar, genera confianza y rompe las barreras que hoy existen entre las personas”, afirmó Ximena Rojas, directora de Mercadeo Mallplaza Colombia.

Durante este periodo, Mallplaza NQS se convertirá en un escenario para recibir a los visitantes y propiciar un espacio que permita resignificar el encuentro ciudadano. La instalación estará disponible del 15 de abril al 9 de mayo, como parte de una apuesta por transformar los espacios cotidianos en lugares donde las personas no solo transitan, sino que se encuentran y comparten.

Con ‘Salir es vivir’, Mallplaza busca poner sobre la mesa una conversación que trasciende lo comercial y conecta con una transformación más profunda en la forma en que las personas viven, se relacionan y construyen comunidad.

En este contexto, Mallplaza evoluciona para ser más que un lugar físico y posicionarse como un facilitador de conexiones reales. En la actualidad donde la hiperconectividad ha facilitado la vida individual, pero ha reducido los espacios de encuentro, Mallplaza asume el desafío de priorizar las conexiones humanas reales, promoviendo el bienestar y fortaleciendo la cohesión social a través de experiencias compartidas.

¿Quién es el dueño de Mallplaza en Colombia?

Mallplaza en Colombia es una marca de centros comerciales que pertenece a la compañía chilena Plaza S.A., la cual es controlada mayoritariamente por el holding Falabella S.A.

Este gigante del retail en Latinoamérica posee una participación superior al 59 % en la propiedad de los centros comerciales bajo la enseña Mallplaza.

Durante este 2026, la empresa ha consolidado su presencia en el mercado colombiano, operando complejos en ciudades estratégicas como Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Manizales y Cali, tras la reciente adquisición de activos importantes que pertenecían a otras sociedades internacionales.

De acuerdo con la información corporativa proporcionada por el sitio oficial de Mallplaza Corporativo, la estructura de propiedad se basa en un modelo de negocios que integra el comercio minorista con espacios de encuentro social.

El holding Falabella, con sede en Santiago de Chile, es el responsable de las decisiones estratégicas y financieras que han permitido la expansión de la marca en la región andina.

La compañía cotiza en la Bolsa de Comercio de Santiago, lo que garantiza que la información sobre sus accionistas principales sea pública y esté bajo constante escrutinio de los entes reguladores financieros internacionales.

Mallplaza ha fortalecido su dominio en Colombia mediante la compra de centros comerciales clave, como el antiguo Calima en Bogotá, hoy Mallplaza NQS.

Esta operación fue respaldada por el músculo financiero de Falabella, que también opera en el país a través de sus tiendas por departamento y la cadena de mejoramiento del hogar Homecenter.

La información ratifica que la administración centralizada desde Chile permite una estandarización de servicios y una oferta comercial robusta que incluye marcas globales de gran impacto.

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