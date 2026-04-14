Una violenta balacera registrada en el norte de Bogotá dejó al menos seis personas heridas y encendió las alarmas de las autoridades, que investigan el hecho como un posible intento de sicariato.

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El ataque ocurrió hacia las 6:10 de la tarde del lunes 13 de abril en la calle 156 con carrera 7H, en el barrio Barrancas, localidad de Usaquén, a pocos metros de una iglesia del sector.

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Según información conocida por El Tiempo, cámaras de seguridad captaron el momento en el que un comerciante fue interceptado por al menos tres hombres armados cuando descendía de su camioneta.

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Las imágenes muestran que la víctima se disponía a revisar su celular cuando fue abordada por un sujeto que vestía chaqueta negra con franjas blancas y gorra, quien lo sujetó por la espalda. De forma simultánea, otros dos individuos se acercaron, evidenciando una acción coordinada.

Al percatarse del ataque, el comerciante reaccionó y sacó un arma de fuego, iniciando un intercambio de disparos con los agresores que se extendió por varios minutos.

🔴 #Noticias | El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovanni Cristancho, atendió un hecho en Usaquén que dejó seis personas lesionadas: la víctima, el agresor y cuatro más, entre ellas un menor. pic.twitter.com/bedySN8TkR — CABLENOTICIAS (@CABLENOTICIAS) April 14, 2026

La situación generó pánico entre transeúntes y comerciantes del sector, quienes buscaron refugio en medio de la intensa balacera. Como resultado, uno de los presuntos atacantes resultó herido, mientras que los otros dos lograron huir del lugar disparando.

Hipótesis del intento de sicariato en Usaquén

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó que el caso es investigado bajo la hipótesis de un atentado sicarial.

“El hecho fue reportado a la línea 123 y al llegar se evidencia un intercambio de disparos que deja varias personas lesionadas”, explicó el oficial.

Además, indicó que entre los heridos se encuentra un menor de 8 años y varios transeúntes, quienes fueron trasladados a centros asistenciales. Tanto la víctima como el presunto sicario herido fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos.

La Unidad Investigativa del mencionado medio identificó a la víctima como Yahir Ruiz Rojas, comerciante del sector cárnico y propietario de un establecimiento en el norte de la ciudad.

De acuerdo con información divulgada por Noticias Caracol, el hombre logró sobrevivir al ataque sin heridas de gravedad gracias a que portaba un chaleco antibalas, que detuvo varios de los impactos.

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El presunto agresor herido permanece bajo custodia policial en un centro médico, mientras las autoridades avanzan en la identificación de los otros implicados.

La Policía anunció la conformación de un equipo especializado de inteligencia y Policía Judicial para esclarecer los móviles del hecho, que preliminarmente apuntan a un posible ajuste de cuentas.

Las autoridades no descartan la participación de más personas en el atentado, por lo que continúan las labores investigativas para dar con los responsables de este hecho que alteró la tranquilidad del norte de la capital.

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