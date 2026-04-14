Un nuevo caso encendió las alarmas sobre los controles a personas con detención domiciliaria en Bogotá, luego de que uno de los capturados por un intento de hurto en el Centro Administrativo Nacional (CAN) portara un brazalete electrónico del Inpec manipulado para evadir el monitoreo.

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Los hechos ocurrieron en la mañana del lunes 13 de abril, hacia las 9:30 a. m., cuando las autoridades lograron frustrar un robo en inmediaciones de la Registraduría. Según reveló El Tiempo uno de los detenidos tenía en su tobillo un dispositivo de vigilancia cubierto con papel aluminio.

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El capturado fue identificado como Keymet Andrey Piravagüen Murillo, de 25 años, quien cumplía una condena bajo detención domiciliaria. De acuerdo con el reporte, el hombre registra al menos tres condenas por hurto agravado y calificado.

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Expertos consultados por el mismo medio explicaron que el uso de aluminio sobre estos dispositivos puede bloquear la señal, fenómeno conocido como “efecto Faraday”, lo que impediría su correcta comunicación con los sistemas de monitoreo.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó el caso y cuestionó los controles sobre este tipo de medidas.

El mandatario pidió al Ministerio de Justicia revisar la “capacidad real de control” sobre las personas que cumplen condenas en sus viviendas y reveló que, apenas cinco días antes, otro delincuente fue capturado en Puente Aranda con un dispositivo similar.

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Piravagüen Murillo había sido condenado por varios hechos delictivos, entre ellos un robo cometido en 2020, cuando junto a un cómplice intimidó a una víctima con un arma traumática para despojarla de un celular y una cadena. También fue judicializado en 2023 por otro hurto en el norte de la ciudad.

En el mismo procedimiento en el CAN fue capturado Andrés Stiven Moreno Velásquez, de 27 años, quien conducía la motocicleta utilizada en el hecho. Aunque tiene un proceso previo por hurto en 2016, fue absuelto en ese caso.

Este episodio se suma a otro caso reciente en el que un hombre identificado como Yeferson Juader Toro Trujillo, de 26 años, también fue sorprendido cometiendo un delito con un brazalete electrónico alterado. A pesar de ser capturado en flagrancia, quedó en libertad debido a que la víctima no interpuso denuncia.

Según la investigación de el medio mencionado, Toro Trujillo cumplía una condena por receptación desde 2023 bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Especialistas advierten que estos dispositivos deberían emitir alertas ante intentos de manipulación o bloqueo de señal. Sin embargo, fallas técnicas, falta de monitoreo o incluso problemas de batería podrían impedir que dichas alertas sean detectadas a tiempo.

Además, el medio reveló que funcionarios del propio sistema ya habían advertido sobre fallas de conexión en algunos de estos equipos.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar si hubo negligencia en el seguimiento de estos casos y establecer responsabilidades tanto en el uso de los dispositivos como en su supervisión.

El hecho reabre el debate sobre la efectividad de los mecanismos de vigilancia electrónica en el país y su impacto en la seguridad ciudadana.