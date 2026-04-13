Un video publicado por Citynoticias dejó ver el momento exacto en que se desata una balacera en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

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(Vea también: Dan parte oficial de heridos por balacera en Bogotá; víctima enfrentó a los sicarios)

En las imágenes se ve cuando dos criminales corren para atacar a disparos a su víctima cuando iba a subirse a una camioneta. El objetivo de los pillos les responde y de desata el tiroteo.

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Uno de los delincuentes resultó herido y se quedó tendido en el lugar, mientras que su compinche salió corriendo junto a un tercer individuo.

Si usted quiere ver el video del hecho, puede dar clic aquí.

Momentos después, se ve la aglomeración de personas que llegó al punto para increpar al bandido

Balacera en Bogotá: reportan varios heridos

De acuerdo con información preliminar, el saldo del ataque sería de al menos seis personas heridas.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, el caso sería un ataque sicarial. La persona que era objetivo del atentado no solo resultó herida, sino que logró reaccionar y defenderse, lo que provocó un cruce de disparos con los agresores y elevó el nivel de riesgo para quienes se encontraban en el sector.

El comandante de la Policía de Bogotá, el brigadier general Giovanni Cristancho, informó que dentro de las seis personas heridas, están la víctima del ataque, un menor de edad y los presuntos sicarios.

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