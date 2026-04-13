Este 13 de abril se registró una nueva balacera en Bogotá. El hecho ocurrió en la localidad de Usaquén, específicamente en la calle 156 #7H-67, según informó Caracol Radio.

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Versiones preliminares indican que al menos una persona habría resultado herida durante el cruce de disparos. Hasta el momento, las autoridades se dirigen al lugar para esclarecer lo ocurrido en este sector del norte de la ciudad.

Cabe mencionar que, en la mañana de este mismo día, también se presentó un hecho violento en la capital, a la altura del Centro Administrativo Nacional (CAN). Según la información conocida, un intento de hurto derivó en un enfrentamiento armado entre uniformados de la Policía del Dipro y los presuntos asaltantes.

En medio del operativo, dos personas fueron capturadas y quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso legal correspondiente.

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