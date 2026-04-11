Así como se hizo público un ejemplo de la crisis de salud en Colombia, un incendio encendió la alerta en la noche del sábado 11 de abril de 2026 en el norte de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

Un video mostró cómo fue que el siniestro amenazo un espacio forestal, en medio de la impotencia de las personas que vieron la inesperada escena:

Las imágenes mostraron el momento de alerta en el norte de la capital colombiana, al punto que sirvieron para describir una particular reacción que tuvieron algunos residentes de la zona.

“¡Atención! Urgente. En este momento se presenta un incendio en La Carolina en Usaquén, Bogotá. Los vecinos salieron con los extintores a intentar apagar el fuego pero sigue creciendo”, afirmó la publicación.

Lo cierto es que sobre las 8:53 de la noche, pocos minutos después de la afirmación de la persona que informó sobre el incidente en cercanías del centro comercial Unicentro, hubo una respuesta por parte de las autoridades.

El cuerpo de Bomberos Oficiales de Bogotá indicó por medio de su cuenta institucional de X (antes conocido como Twitter) cuáles fueron las acciones que se tomaron para el caso.

“Controlamos un incendio en una cerca de pino en la Calle 127 con Carrera 15. No se reportan personas lesionadas. El paso vehicular se encuentra lento”, aseguró la organización.

Cabe remarcar que no se divulgó la causa del siniestro ni tampoco cuáles fueron las afectaciones materiales, aunque quedó el parte de tranquilidad por la seguridad de las personas en una zona popular gracias a su cercanía con el centro comercial Unicentro.

¿Qué hacer ante un incendio en Bogotá?

Ante una emergencia por incendio en Bogotá, la rapidez y la calma son determinantes para salvar vidas. Según el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la primera acción debe ser la activación de los servicios de emergencia. En la capital, la línea única para reportar cualquier incidente de fuego o humo es el 123. Es vital proporcionar la dirección exacta y una descripción breve de lo que está ocurriendo para que las máquinas de bomberos más cercanas sean despachadas de inmediato. De acuerdo con las guías de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el protocolo de actuación ante un incendio estructural en interiores sigue estos pasos fundamentales: Evaluar la situación: si el fuego es pequeño, usar un extintor solo si sabe operarlo; de lo contrario, evacuar.

si el fuego es pequeño, usar un extintor solo si sabe operarlo; de lo contrario, evacuar. Cortar suministros: si es seguro, cerrar las llaves de gas y bajar los tacos de electricidad para evitar explosiones.

si es seguro, cerrar las llaves de gas y bajar los tacos de electricidad para evitar explosiones. Evacuación segura: desplazarse gateando o agachado para evitar inhalar el humo tóxico que se acumula en la parte superior.

desplazarse gateando o agachado para evitar inhalar el humo tóxico que se acumula en la parte superior. Probar de puertas: antes de abrir una puerta, tocarla con el dorso de la mano. Si está caliente, no la abra y busque otra salida.

antes de abrir una puerta, tocarla con el dorso de la mano. Si está caliente, no la abra y busque otra salida. Punto de encuentro: dirijirse a una zona abierta y segura previamente establecida y esperar la llegada de los brigadistas o bomberos. Por su parte, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) advierte que en Bogotá nunca deben usarse los ascensores durante un incendio, ya que pueden fallar y dejar a las personas atrapadas. Se deben utilizar exclusivamente las escaleras de emergencia. Si la salida está bloqueada por el fuego, el IDIGER recomienda encerrarse en una habitación, tapar las rendijas de la puerta con trapos húmedos para impedir el paso del humo y hacerse notar desde una ventana. Finalmente, el portal de la Cruz Roja Colombiana enfatiza la importancia de no regresar por objetos personales una vez iniciada la evacuación. La prioridad absoluta es la integridad física. Mantener la calma ayuda a tomar decisiones lúcidas que pueden prevenir tragedias mayores en conjuntos residenciales o edificios de oficinas.

* Pulzo.com se escribe con Z