La jornada de regreso a la capital durante este domingo 5 de abril se vio alterada por una emergencia mecánica. Un bus de servicio especial terminó envuelto en llamas mientras transitaba por el corredor que conecta a La Vega con Bogotá, lo que ha causado complicaciones en la movilidad de los viajeros que finalizan su descanso de la Semana Mayor.

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El incidente se registró en el kilómetro 25 de la mencionada vía, puntualmente en el sector conocido como el Alto del Vino. De acuerdo con los reportes preliminares, el fuego se propagó con rapidez por toda la estructura del vehículo, lo que obligó a una evacuación inmediata de quienes se encontraban a bordo para evitar una tragedia mayor.

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Sobre las causas del siniestro, las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a una posible falla mecánica como el origen de la conflagración. No obstante, se está a la espera del reporte oficial y el peritaje correspondiente por parte de las autoridades viales para confirmar qué provocó el inicio de las llamas en el automotor.

A continuación, el video con el incendio del bus:

A pesar de la magnitud del incendio y la pérdida material del bus, los organismos de socorro confirmaron que no se reportan personas lesionadas ni víctimas fatales, pues todos los ocupantes lograron descender del vehículo antes de que el fuego lo consumiera por completo.

A esta hora, el personal de emergencia y las autoridades de tránsito atienden la situación en el lugar de los hechos para controlar el tráfico y retirar el vehículo de la calzada, con el fin de normalizar el flujo vehicular en este punto neurálgico del plan retorno. Se recomienda a los conductores que transitan por la zona armarse de paciencia y seguir las indicaciones de la Policía de Tránsito ante los retrasos que se presentan en la entrada a Bogotá.

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