La campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella pidió abrir una investigación por presuntas interceptaciones ilegales a sus comunicaciones, luego de declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre supuestos informes de inteligencia.

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A través de un comunicado, el movimiento Defensores de la Patria solicitó a la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo adelantar indagaciones urgentes. Según el documento, se pide actuar “tras la admisión pública del mandatario sobre interceptaciones a las comunicaciones del candidato presidencial”.

La controversia surgió después de que Petro mencionara la existencia de “informes elaborados a partir de inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella”, en medio del debate por el contrato de pasaportes con Thomas Greg & Sons.

Desde la campaña consideran que estas afirmaciones son graves y advierten posibles irregularidades. En el comunicado se señala que esto “implica que el Gobierno tendría acceso a conversaciones del candidato presidencial Abelardo De La Espriella, lo que plantea serias preocupaciones”.

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#ElGranReto2026 | La campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella solicitó a la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y demás autoridades adelantar una investigación por las presuntas interceptaciones del Gobierno Nacional a sus comunicaciones, luego de que el… pic.twitter.com/2PySY4bnzu — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 5, 2026

Paloma Valencia lanza dura advertencia por declaraciones de Petro

La candidata Paloma Valencia también se metió en el debate y publicó una carta con fuertes cuestionamientos al presidente. En su pronunciamiento, pidió garantías dentro del proceso democrático y expresó su respaldo a De la Espriella.

Valencia advirtió que lo dicho por el mandatario podría tener implicaciones delicadas: “Sus recientes declaraciones sobre supuestos informes de inteligencia que involucrarían conversaciones privadas de ciudadanos, empresarios y actores políticos no solo generan preocupación: abren un precedente profundamente peligroso”.

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Además, lanzó una crítica directa al rol del jefe de Estado frente a las instituciones: “En una democracia, el presidente no puede convertirse en quien insinúa, acusa y al mismo tiempo ejerce autoridad sobre las instituciones que deberían investigar”.

El propio candidato reaccionó con dureza a las declaraciones del mandatario y lanzó un reto público: “No conozco a los hermanos Bautista y, si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres”.

Las autoridades no se han pronunciado de fondo sobre el caso, mientras crece la tensión política por el alcance de los supuestos seguimientos y su impacto en el proceso electoral.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.