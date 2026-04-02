El reciente retiro de Delcy Rodríguez de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de Estados Unidos no habría sido un hecho aislado, sino el resultado de una serie de movimientos en los que la religión jugó un papel clave. De acuerdo con El Tiempo, la decisión se dio apenas dos días después de una reunión entre Donald Trump y el pastor evangélico Ramiro Peña, quien había sostenido encuentros previos con la funcionaria venezolana.

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Estos contactos incluyeron la participación del excanciller Luis Gilberto Murillo, quien hizo parte de una delegación religiosa que visitó Caracas días antes de la decisión. Aunque Rodríguez ya venía cooperando con la Casa Blanca en temas estratégicos, “fuentes cercanas al excanciller y hoy candidato presidencial señalan que la intermediación de actores religiosos ha sido determinante en el levantamiento de las sanciones financieras que pesaban sobre ella desde 2018”.

La visita religiosa se dio el 25 de marzo, cuando una delegación liderada por los pastores Ramiro Peña y Roosevelt Fonseca llegó a Caracas. Allí participaron en un acto masivo en el Poliedro y sostuvieron reuniones privadas con Rodríguez y Murillo. Según el diario, ese encuentro buscó discutir temas regionales y generar confianza para impulsar inversiones colombianas en Venezuela.

La secuencia de hechos continuó con el viaje de los líderes religiosos a Estados Unidos y, posteriormente, con la reunión entre Trump y Peña, justo antes del anuncio oficial. Tras la decisión, Rodríguez afirmó: “Valoramos la decisión del presidente Donald Trump como un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países”.

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Lo que le proponen a Petro para salir de la lista Clinton

La dinámica ha sido denominada como “diplomacia de la fe”, al ser un canal que ha ganado relevancia en la interlocución con Trump. En ese contexto, se advierte que esta vía podría tener implicaciones incluso en el caso del presidente Gustavo Petro.

“Petro tiene que fortalecer su relación con los líderes evangélicos”, dijeron a El Tiempo fuentes cercanas a estas gestiones, sugiriendo que estos actores podrían incidir en decisiones relacionadas con sanciones internacionales.

Candidatos se mueven por el voto religioso en Semana Santa

Así las cosas, la pelea por el voto religioso ya se metió de lleno en la carrera presidencial de 2026, pues varios candidatos han intensificado sus acercamientos con iglesias cristianas y líderes evangélicos para sumar apoyos clave.

Figuras como Abelardo de la Espriella han buscado consolidar respaldo en estos sectores, apelando a discursos alineados con valores tradicionales y conservadores que tienen eco en comunidades de fe.

En esa misma línea, Paloma Valencia también ha movido fichas para acercarse a votantes religiosos, entendiendo el peso que este electorado ha tenido en elecciones recientes y su capacidad de inclinar resultados.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.