En Colombia, la cifra de accidentes mortales sigue siendo una preocupación constante y más en temporadas como Semana Santa porque, según el Ministerio de Transporte, se espera la circulación de 10 millones de vehículos.

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(Vea también: Sale a la luz gesto que tuvo conductor de tractomula antes de fatal accidente en Zipaquirá)

De acuerdo con un análisis de El Tiempo, en promedio 204 personas mueren cada mes en accidentes de tránsito, una cifra que refleja la magnitud del problema en las carreteras del país.

El informe señala que en los últimos cinco años perdieron la vida más de 12 colombianos en siniestros viales, lo que evidencia la persistencia de riesgos en distintas regiones.

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Los datos se dan a conocer luego del trágico accidente que provocó un tractocamión en el peaje Casablanca de Zipaquirá, el cual dejó cinco muertos y por lo menos 19 heridos.

¿Cuáles son las vías más peligrosas para viajar en Colombia?

En ese contexto, varias vías nacionales concentran una mayor cantidad de accidentes, especialmente aquellas con alto flujo vehicular y condiciones geográficas complejas.

Una de las más peligrosas, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), es el corredor Santana – Mocoa – Neiva, en el que han presentado 502 muertes entre 2021 y 2025.

Entre los corredores más críticos aparecen tramos estratégicos que conectan grandes ciudades, donde confluyen factores como el exceso de velocidad, fallas mecánicas y errores humanos. Otras de las carreteras más peligrosas de Colombia son:

Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca: registra 4 68 personas muertas en el mismo periodo de tiempo y pasa por municipios como Cali, Palmira, Yumbo y Jamundí.

68 personas muertas en el mismo periodo de tiempo y pasa por municipios como Cali, Palmira, Yumbo y Jamundí. Concesión vial IP Antioquia – Bolívar con 426 de los casos.

Ruta del Sol – Sector 2: presenta 381 muertes. Este corredor es uno de los más principales porque conecta el centro con el norte del país.

presenta 381 muertes. Este corredor es uno de los más principales porque conecta el centro con el norte del país. Ruta del Sol – Sector 3: pasa por los departamentos de Cesar, Magdalena y Bolívar, tiene un registro de 378 fallecidos en siniestros viales.

Ruta de Briceño – Tunja – Sogamoso: 332 muertes.

Zipaquirá – Palenque: 304.

Autopista al Mar 2 254.

El estudio también advierte que los accidentes no solo dejan víctimas fatales, sino también miles de heridos cada año, lo que impacta de manera directa a familias y al sistema de salud.

Frente a este panorama, la ANSV recomienda a los conductores obedecer las señales y normas de tránsito. Asimismo, recomienda hacer mantenimientos preventivos a los vehículos antes de viajar, sobre todo en las celebraciones como Semana Santa.

Además, expertos insisten en la importancia de fortalecer la prevención mediante controles, educación vial y mantenimiento de la infraestructura. Reducir la siniestralidad en las vías del país requiere acciones conjuntas que permitan disminuir el número de víctimas.

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