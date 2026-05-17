La detención se logró gracias a la rápida denuncia de las víctimas y a la activación de un “Plan Candado” de la Policía en diferentes puntos estratégicos de la ciudad de Cundinamarca, lo que permitió ubicar e interceptar el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos.

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Durante el operativo, las autoridades encontraron más de $ 2 millones en billetes falsificados, varios de ellos con seriales repetidos y características que no correspondían al dinero legítimo emitido por el Banco de la República.

Según la Policía, este hallazgo evidenciaría una posible actividad sistemática de circulación de moneda falsa para engañar a comerciantes y ciudadanos.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico de moneda falsificada.

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Además, las autoridades revelaron que los detenidos acumulan en total 11 anotaciones judiciales, seis de ellas relacionadas con este mismo delito.

La Policía Nacional aseguró que continuará adelantando operativos para combatir estructuras delincuenciales que afectan la economía y la seguridad ciudadana, e invitó a la comunidad a denunciar hechos sospechosos a través de la línea de emergencia 123.

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