Las autoridades del Meta avanzan en la investigación por el asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral y coordinador de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en ese municipio. Tras el atentado, la Gobernación anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para dar con el paradero de los responsables.

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La información fue confirmada por la gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, quien además lamentó la muerte de la persona que acompañaba a Devia y que también había resultado herida durante el ataque armado. “Ofrecemos una recompensa de hasta $50 millones por información que permita capturar a los responsables de este despreciable acto de violencia”, señaló la mandataria.

¿Quién era el coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella asesinado?

Rogers Mauricio Devia Escobar era conocido en Cubarral por su trayectoria política y social. Fue alcalde del municipio para el periodo 2020-2023 y también lideró proyectos relacionados con energías alternativas y desarrollo comunitario en zonas rurales del Meta.

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Devia nació en Villavicencio el 28 de abril de 1984. En cuanto a sus estudios, es técnico en Recursos Naturales, Actor de Teatro Profesional, Auditor en Normas ISO, Profesional en Seguridad Industrial, Especialista en Evaluación ambiental de Proyectos. Además, participó en iniciativas que llevaron energía solar fotovoltaica a más de 70 familias campesinas en sectores apartados de Cubarral.

El exmandatario también había recibido reconocimiento nacional por ese proyecto ambiental. Incluso, junto a su esposa fue invitado al Women Economic Forum de 2020 y fue nominado a Titán Caracol por el trabajo adelantado con comunidades rurales del departamento.

Desde la campaña de Abelardo de la Espriella rechazaron el crimen y destacaron el compromiso político del dirigente. Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de la campaña, aseguró que Devia era “un entusiasta, comprometido y trabajador incansable” y reveló que horas antes del atentado había estado en Villavicencio recogiendo publicidad política.

Mientras avanzan las investigaciones, la Gobernación del Meta aseguró que mantiene coordinación permanente con la Fuerza Pública y autoridades locales para esclarecer el crimen y reforzar la seguridad en la región.

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