Bogotá amaneció este viernes 15 de mayo con un hecho inusual, pero esta vez con relación a las movidas de cara elecciones presidenciales. Varias calles tuvieron una inusual campaña que mezclaba a los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

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La estrategia consistía en una serie de volantes pegados en varios postes, puentes, muros y demás de la capital colombiana. En estos carteles aparecían los rostros de los aspirantes de Defensores de la patria y el Pacto Histórico divididos en la mitad, con la siguiente consigna:

Pulzo pudo constatar que numerosos afiches se pegaron en columnas de energía de zonas como la calle 100, así como en el puente de dicha avenida que pasa sobre la carrera Séptima.

La imagen no pasó desapercibida y tuvo la evidente intención de equiparar a ambos candidatos, incluso con un tinte de que representan extremos políticos.

¿Por qué se está asemejando un voto por Abelardo de la Espriella con uno a Cepeda?

Todo surge con una versión de que, para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, el partido de gobierno ha iniciado una estrategia para impulsar la campaña de De la Espriella, al considerar que es el oponente más fácil de vencer en segunda vuelta.

La supuesta iniciativa tiene su base en que el reconocido abogado no podría acoger a los simpatizantes con ideas de centro. Esto coincide con que varios de esos votos podrían caer a la campaña de Paloma Valencia, quien busca obtener ese apoyo con su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

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Quien no ha pasado desapercibida esa tesis es el exvicepresidente Francisco Santos, asegurando que a Valencia la quieren dejar relegada para que el oficialismo se mantenga en el poder durante los próximos cuatro años. De hecho, el integrante del gobierno de Uribe señaló al presidente Petro de promover tal iniciativa.

Mientras siguen las movidas políticas, aún no se tiene claridad de quién está detrás de tal campaña. Versiones atribuyen a que buscan que los votos del petrismo caigan a la campaña de Defensores de la patria, mientras que por otro lado se dice que podría ser para que los simpatizantes del abogado cambien su elección a la campaña de la representante del uribismo.

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