De la misma manera como se aproxima la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, se incrementan las especulaciones sobre las estrategias que estarán implementando las diferentes campañas para ganar las elecciones. Una de las tesis que viene sonando con más fuerza es la de que el petrismo, especialmente el propio presidente Gustavo Petro, está impulsando la candidatura de Abelardo de la Espriella porque es más fácil de derrotar en segunda vuelta.

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Uno de los que ha movido esa idea es el exvicepresidente Francisco Santos, que ha acusado a Petro de “hacer exactamente lo mismo que hizo en la campaña pasada con Rodolfo Hernández” en 2022. Para Santos, el mandatario estaría impulsando la candidatura de De la Espriella con el objetivo de enfrentar un rival que no represente un verdadero desafío en una eventual segunda vuelta.

“Gustavo Petro nos cree pendejos y parece que lo fuéramos”, dijo en X, y sostuvo que desde la Casa de Nariño existe una directriz clara para mantener la exposición mediática de De la Espriella, replicando así una táctica utilizada en el pasado con otros candidatos. “Súbalo y súbalo y manténgalo ahí” a De la Espriella, para después derribarlo en el momento oportuno, estimó Santos.

El cálculo, según Santos, estaría sustentado en la convicción de que De la Espriella no sumaría votos del centro político, perfilando una contienda en la que el oficialismo tendría ventajas. La idea es reducirle espacio a Paloma Valencia, la verdadera figura a la que le teme. Santos también acusó a De la Espriella de victimizarse: “Eso es lo que Petro quiere y él aprovecha y hace su discurso. Soy el de afuera. Seguro”.

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De la Espriella ha rechazado que su candidatura sea funcional a los intereses del gobierno de Petro o que facilite el triunfo del oficialismo, es decir, de Cepeda: “Eso es lo que están inventando ahora”, afirmó, y negó que el senador y candidato del Pacto Histórico pueda derrotarlo en una segunda vuelta.

Ahora es el joven columnista Juan Carlos Bolívar, especialista en marketing político del Externado y consultor y asesor político de la Fundación Colombia Tiene Futuro, el que asegura que el candidato de Petro es De la Espriella, y para explicar esa estrategia apela a las enseñanzas de Sun Tzu, el famoso general, estratega militar y filósofo de la antigua China que escribió el no menos famoso libro ‘El arte de la guerra’.

(Vea también: Voto vergonzante y aparato estatal a fondo evitarían a Iván Cepeda riesgosa segunda vuelta)

“Gustavo Petro va a votar por Abelardo de la Espriella”, dice Bolivar en una provocadora introducción. “Es una estrategia funcional del petrismo para estas elecciones”. A su parecer, ‘El arte de la guerra’ tiene “ideas clave para entender la política colombiana hoy en época de elecciones”.

Advierte que el autor chino no hablaba de destruir al enemigo. “Hablaba de algo más sofisticado: ganar antes de pelear, no enfrentando la fortaleza, sino atacando la debilidad. Porque no se trata de derrotar al más fuerte; se trata de elegir bien a quién enfrentar, explica Bolívar.

Y hace el ejercicio de trasladar los conceptos militares de Sun Tzu a la política. “Si aplicamos esta misma lógica de estrategia militar a las elecciones en Colombia, la pregunta no es quién representa mejor a la derecha. La pregunta es quién es más fácil de derrotar: si Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella”, dice.

Como lo indican las encuestas, Bolívar concede que Iván Cepeda “ya tiene prácticamente asegurado su paso a segunda vuelta”, pero advierte que “esa no es la batalla. La verdadera pelea es otra: ¿quién va a ser su contendor?”.

“De la Espriella es un candidato que polariza, le cuesta crecer, tiene techo y espanta más votos de los que atrae. Es decir, es un rival controlable”, analiza Bolívar. “El caso de Paloma Valencia es lo contrario: puede sumar, unir sectores y crecer en segunda vuelta. Un votante de Abelardo fácilmente, o a regañadientes, votaría por Paloma en segunda vuelta, cosa que no sería igual a la inversa”.

Por eso, para Bolívar, “la jugada más inteligente para Petro no está en enfrentar a todos por igual, sino en facilitar que llegue el más débil a segunda vuelta. En ese escenario, Abelardo no es el enemigo más peligroso; es el más útil. En política, como en la guerra, no siempre gana el más fuerte. Gana quien elige mejor a quién enfrentar”.

Al final de su elucubración, Bolívar lanza una conclusión pragmática: “Sepamos que, si Abelardo pasa a segunda vuelta, el escenario ya estará escrito. Dejen de hacer encuestas. Iván Cepeda sería el próximo mandatario de Colombia”.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.