El exgobernador y candidato presidencial Sergio Fajardo protagonizó uno de los momentos más tensos del conversatorio ‘La salud, una causa que nos une’, luego de reaccionar con molestia a una pregunta sobre cómo combatiría la corrupción en el sistema de salud colombiano.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Conversatorio con candidatos presidenciales EN VIVO: Paloma, Claudia, Fajardo y Roy responden a la salud)

La periodista Paula Bolívar le preguntó cuáles serían las medidas concretas que implementaría para evitar que los recursos de la salud terminaran desviados por corrupción y le pidió enfocarse en propuestas futuras, más que en antecedentes de su trayectoria política.

La observación causó una inmediata reacción de Fajardo, quien defendió el valor de su experiencia en cargos públicos y cuestionó la forma en la que fue formulada la pregunta.

Vea el debate completo aquí:

Fajardo defendió su experiencia y habló de transparencia

Durante su respuesta, Sergio Fajardo aseguró que su historial en el sector público es precisamente una garantía para enfrentar la corrupción.

“Voy a discrepar con la señora periodista […]. Me hace la pregunta y me dice lo que no puedo decir”, afirmó inicialmente.

Luego agregó: “Yo no estoy aquí sentado porque caí del cielo para llegar acá a prometer cualquier cosa. Yo ya he estado en tres campañas presidenciales. He visto que prometen de todo y he visto la calamidad en que se convierten después esos gobiernos”.

El exalcalde de Medellín insistió en que durante sus administraciones no hubo funcionarios vinculados a hechos de corrupción y aseguró que eso demuestra resultados concretos en materia de transparencia.

“No hay una sola persona que haya trabajado conmigo que esté involucrado en corrupción, porque sacamos el primer puesto en transparencia”, señaló.

Además, sostuvo que la principal herramienta para combatir la corrupción es la voluntad política de quienes lideran las instituciones públicas.

Acá, ese momento puntual:

Sergio Fajardo explicó sus propuestas contra corrupción en salud

Después del cruce con la periodista, Sergio Fajardo sí expuso varias medidas que, según dijo, implementaría para vigilar los recursos del sistema de salud.

Entre ellas, mencionó la designación de funcionarios idóneos, la creación de un sistema de monitoreo público y el seguimiento permanente a proyectos estratégicos.

“Nosotros vamos a tener el tablero de la transparencia: todo peso que entra al sector público en Colombia, lo vamos a ver y lo vamos a conocer”, afirmó.

También explicó que buscaría replicar modelos de vigilancia ciudadana aplicados anteriormente en gobiernos locales, con reportes periódicos y supervisión abierta de la comunidad.

“La comunidad lo puede ver, tienen que rendir cuentas cada tres meses y cuando usted tiene la gente que lo está viendo, no se va a robar ni un solo peso”, aseguró.

Finalmente, cerró reiterando que su experiencia política representa una garantía frente al manejo de los recursos públicos.

“Mi experiencia le da a usted la garantía de que no va a pasar que se van a robar ni un peso”, concluyó.

Informe médico de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.