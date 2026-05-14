En medio de las tensiones que atraviesa el sistema de salud colombiano, más de 30 actores del sector lograron algo poco común: sentarse en una misma mesa, superar diferencias y construir acuerdos concretos para enfrentar la crisis que impacta diariamente a millones de ciudadanos.
El resultado de ese trabajo conjunto, desarrollado durante más de cinco meses, será presentado en el conversatorio ‘La salud, una causa que nos une’, considerado el primer gran espacio de la campaña presidencial enfocado exclusivamente en discutir el futuro del sistema de salud en Colombia.
Para ver todos los detalles de lo que pasará en este encuentro, Pulzo.com tiene esta transmisión exclusiva, en la que se verá la opinión y propuestas de cuatro candidatos que ya confirmaron su participación: Paloma Valencia, Claudia López, Roy Barreras y Sergio Fajardo estarán dándoles respuestas a los pacientes.
¿Cómo será este conversatorio con candidatos a la presidencia?
La iniciativa surge en un contexto complejo para el sistema de salud: retrasos en la entrega de medicamentos, pacientes obligados a asumir gastos médicos de su bolsillo y fuertes presiones financieras sobre aseguradores, hospitales y profesionales sanitarios.
Ante este panorama, pacientes, usuarios, talento humano en salud, prestadores, aseguradores, academia, industria y centros de pensamiento avanzaron en la construcción de 14 consensos sectoriales, organizados en seis grandes bloques que plantean decisiones urgentes a corto, mediano y largo plazo.
Más que un documento técnico, se trata de una hoja de ruta construida desde la experiencia real del sistema, con propuestas orientadas a resolver problemas que afectan directamente la atención médica en el país.
El evento cuenta con el respaldo de organizaciones de pacientes, asociaciones médicas, universidades, gremios empresariales, industria farmacéutica y centros de investigación, que buscan aportar soluciones reales al debate público. Estas son:
- Pacientes Colombia
- Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud
- Asociación Colombiana de Sociedades Científicas – ACSC
- Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá
- Colegio Médico de Santander
- Colegio Médico del Cauca
- Colegio Médico de Antioquia
- Asociación Nacional de Profesionales de la Salud – ASSOSALUD
- Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación – SCARE
- Federación Colombiana de Sindicatos Médicos – FECOLMED
- Federación Odontológica Colombiana
- Centros Expertos en Programas Especiales – CEXPES
- Asociación Unión de IPS de Colombia – UNIPS Colombia
- Federación Nacional de Prestadores de Servicios de Salud – FENALSALUD
- Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN
- Asociación de Egresados de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle – AMEUV
- HUB – iEx, Universidad El Bosque
- Instituto de Prospectiva e Innovación en Salud – INNOS
- Colombia Salud en Acción
- Así Vamos en Salud
- Fundación Salutia
- Monitor de la Salud
- Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo – AFIDRO
- Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica – ASCIF
- Cámara de Comercio Colombo Americana – AmCham Colombia
- Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI
- Consejo de Empresas Americanas – CEA
- Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral – ACEMI
- Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar – ASOCAJAS
- Edelman Colombia
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