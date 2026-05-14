En medio de las tensiones que atraviesa el sistema de salud colombiano, más de 30 actores del sector lograron algo poco común: sentarse en una misma mesa, superar diferencias y construir acuerdos concretos para enfrentar la crisis que impacta diariamente a millones de ciudadanos.

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El resultado de ese trabajo conjunto, desarrollado durante más de cinco meses, será presentado en el conversatorio ‘La salud, una causa que nos une’, considerado el primer gran espacio de la campaña presidencial enfocado exclusivamente en discutir el futuro del sistema de salud en Colombia.

Para ver todos los detalles de lo que pasará en este encuentro, Pulzo.com tiene esta transmisión exclusiva, en la que se verá la opinión y propuestas de cuatro candidatos que ya confirmaron su participación: Paloma Valencia, Claudia López, Roy Barreras y Sergio Fajardo estarán dándoles respuestas a los pacientes.

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¿Cómo será este conversatorio con candidatos a la presidencia?

La iniciativa surge en un contexto complejo para el sistema de salud: retrasos en la entrega de medicamentos, pacientes obligados a asumir gastos médicos de su bolsillo y fuertes presiones financieras sobre aseguradores, hospitales y profesionales sanitarios.

Ante este panorama, pacientes, usuarios, talento humano en salud, prestadores, aseguradores, academia, industria y centros de pensamiento avanzaron en la construcción de 14 consensos sectoriales, organizados en seis grandes bloques que plantean decisiones urgentes a corto, mediano y largo plazo.

Más que un documento técnico, se trata de una hoja de ruta construida desde la experiencia real del sistema, con propuestas orientadas a resolver problemas que afectan directamente la atención médica en el país.

El evento cuenta con el respaldo de organizaciones de pacientes, asociaciones médicas, universidades, gremios empresariales, industria farmacéutica y centros de investigación, que buscan aportar soluciones reales al debate público. Estas son:

Pacientes Colombia

Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud

Asociación Colombiana de Sociedades Científicas – ACSC

Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá

Colegio Médico de Santander

Colegio Médico del Cauca

Colegio Médico de Antioquia

Asociación Nacional de Profesionales de la Salud – ASSOSALUD

Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación – SCARE

Federación Colombiana de Sindicatos Médicos – FECOLMED

Federación Odontológica Colombiana

Centros Expertos en Programas Especiales – CEXPES

Asociación Unión de IPS de Colombia – UNIPS Colombia

Federación Nacional de Prestadores de Servicios de Salud – FENALSALUD

Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN

Asociación de Egresados de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle – AMEUV

HUB – iEx, Universidad El Bosque

Instituto de Prospectiva e Innovación en Salud – INNOS

Colombia Salud en Acción

Así Vamos en Salud

Fundación Salutia

Monitor de la Salud

Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo – AFIDRO

Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica – ASCIF

Cámara de Comercio Colombo Americana – AmCham Colombia

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI

Consejo de Empresas Americanas – CEA

Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral – ACEMI

Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar – ASOCAJAS

Edelman Colombia

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