En medio de las tensiones que atraviesa el sistema de salud colombiano, más de 30 actores del sector protagonizaron un hecho histórico: sentarse, a pesar de sus diferencias, y construir acuerdos sobre cómo enfrentar los principales desafíos del sistema.

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Ese ejercicio, que tomó más de cinco meses de trabajo conjunto, será presentado en el conversatorio ‘La salud, una causa que nos une’, el primer gran espacio de la campaña presidencial dedicado exclusivamente a discutir el futuro del sistema de salud.

El encuentro se llevará a cabo el próximo 14 de mayo y será transmitido en vivo a través de todos los canales de Pulzo.com, convirtiéndose en un punto clave de la agenda electoral en torno a uno de los temas que más preocupa hoy a los colombianos.

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Un sector que pasa del diagnóstico a la acción real

En un contexto marcado por retrasos en la entrega de medicamentos, familias que han tenido que pagar de su bolsillo para continuar sus tratamientos y presiones financieras sobre los distintos actores del sistema, el sector decidió avanzar más allá del diagnóstico y pasar a la acción.

Pacientes, usuarios, talento humano en salud, prestadores, aseguradores, academia, industria y centros de pensamiento consolidaron 14 consensos sectoriales, organizados en seis bloques que abordan decisiones urgentes en el corto, mediano y largo plazo.

Más que un documento técnico, se trata de una hoja de ruta construida desde la experiencia real del sistema, con propuestas para responder a problemas que afectan directamente a millones de colombianos.

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Los candidatos frente a una agenda construida desde el sector

A este espacio se invitó a los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López, Roy Barreras e Iván Cepeda. Hasta el momento, Barreras, López y Valencia han confirmado su participación.

El conversatorio permitirá conocer y contrastar la visión y las propuestas de los candidatos para el sector salud, en un momento en el que este tema se consolida como una de las principales preocupaciones del país.

El consenso también plantea que los pacientes y usuarios deben estar en el centro del sistema, mientras que la salud debe asumirse como política de Estado, más allá de los cambios de Gobierno. Recuperar la confianza en las instituciones será clave para avanzar en soluciones duraderas.

Las entidades y organizaciones que invitan a este encuentro único son:

Pacientes Colombia

Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud

Asociación Colombiana de Sociedades Científicas – ACSC

Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá

Colegio Médico de Santander

Colegio Médico del Cauca

Colegio Médico de Antioquia

Asociación Nacional de Profesionales de la Salud – ASSOSALUD

Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación – SCARE

Federación Colombiana de Sindicatos Médicos – FECOLMED

Federación Odontológica Colombiana

Centros Expertos en Programas Especiales – CEXPES

Asociación Unión de IPS de Colombia – UNIPS Colombia

Federación Nacional de Prestadores de Servicios de Salud – FENALSALUD

Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN

Asociación de Egresados de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle – AMEUV

HUB – iEx, Universidad El Bosque

Instituto de Prospectiva e Innovación en Salud – INNOS

Colombia Salud en Acción

Así Vamos en Salud

Fundación Salutia

Monitor de la Salud

Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo – AFIDRO

Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica – ASCIF

Cámara de Comercio Colombo Americana – AmCham Colombia

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI

Consejo de Empresas Americanas – CEA

Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral – ACEMI

Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar – ASOCAJAS

Edelman Colombia

Más allá del intercambio de ideas, el encuentro pondrá sobre la mesa cómo los candidatos planean responder a una realidad que hoy impacta la vida cotidiana de millones de personas.

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Con este ejercicio, el sector salud envía un mensaje de unidad y deja claro que está listo para aportar con propuestas concretas al futuro del sistema, en un momento en el que el país exige decisiones y los candidatos tendrán las responsabilidad de responder con claridad frente a uno de los temas que más impacta la vida de los colombianos.

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