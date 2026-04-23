El Ministerio de Salud de Colombia emitió recientemente la Resolución 695 de 2026. Este documento actualiza el listado de servicios, medicamentos y tecnologías que ya no recibirán financiación con recursos públicos del sistema.

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La medida busca proteger el equilibrio financiero estatal y asegurar que el dinero público se use bajo evidencia científica rigurosa. El Gobierno pretende evitar pagos por procedimientos que no tengan fines estrictamente médicos.

El sistema de salud colombiano enfrenta desafíos críticos desde hace varios años. Diversas decisiones gubernamentales han acelerado el deterioro de los servicios básicos para los pacientes y usuarios del territorio nacional, señaló Semana, al replicar la lista.

Esta situación impulsa a muchas Entidades Promotoras de Salud (EPS) hacia una quiebra inminente. El nuevo listado de exclusiones obliga a los colombianos a cubrir más de cien tratamientos de su propio bolsillo.

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Adiciones recientes a la lista de exclusiones en EPS

La nueva norma técnica incorporó servicios específicos que anteriormente no estaban restringidos. Estos tratamientos ahora quedan fuera de la cobertura obligatoria que brindan las entidades de salud a sus afiliados.

Minoxidil: formas farmacéuticas tópicas destinadas al tratamiento de la alopecia andrógena no especificada.

formas farmacéuticas tópicas destinadas al tratamiento de la alopecia andrógena no especificada. R estauración de dientes: procedimientos de incrustación metálica para la recuperación de piezas dentales.

procedimientos de incrustación metálica para la recuperación de piezas dentales. Diacereína: indicaciones relacionadas con la osteoartrosis primaria generalizada y otras poliartrosis específicas.

Medicamentos excluidos para usos determinados

El Gobierno decidió mantener las restricciones previas e incluir nuevas combinaciones químicas. Estos fármacos no se pagarán cuando se soliciten para las patologías que se detallan a continuación:

Acetaminofén con codeína: restringido específicamente para el tratamiento del dolor neuropático.

restringido específicamente para el tratamiento del dolor neuropático. Acetaminofén con hidrocodona: excluido del catálogo de beneficios financiados por el sistema público.

excluido del catálogo de beneficios financiados por el sistema público. Buprenorfina y Diazepam: limitados en ciertos usos específicos determinados por la autoridad sanitaria.

limitados en ciertos usos específicos determinados por la autoridad sanitaria. Erlotinib: no se cubrirá en pacientes que no presenten la mutación genética EGFR.

no se cubrirá en pacientes que no presenten la mutación genética EGFR. Infliximab e Interferón beta 1A: restringidos para el tratamiento de algunas patologías particulares.

restringidos para el tratamiento de algunas patologías particulares. Glucosamina y condroitina: excluidas en diversas formas farmacéuticas disponibles en el mercado.

excluidas en diversas formas farmacéuticas disponibles en el mercado. Teofilina: no se permite como monoterapia para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Bloque de exclusión para procedimientos estéticos

Esta sección representa el grupo más extenso de servicios prohibidos por la resolución vigente. Ninguna intervención con fines puramente ornamentales o de embellecimiento contará con respaldo económico del Estado.

Liposucción y lipectomía: prohibidas en todas sus formas y variantes quirúrgicas existentes.

prohibidas en todas sus formas y variantes quirúrgicas existentes. Cirugías faciales: rinoplastia estética, blefaroplastia superior o inferior, ritidectomía y bichectomía.

rinoplastia estética, blefaroplastia superior o inferior, ritidectomía y bichectomía. Plastias corporales: mamoplastia de aumento, gluteoplastia, mentoplastia y rejuvenecimiento vaginal.

mamoplastia de aumento, gluteoplastia, mentoplastia y rejuvenecimiento vaginal. Intervenciones íntimas: plastia de labios menores, clitoroplastia, himenoplastia e himenorrafia.

plastia de labios menores, clitoroplastia, himenoplastia e himenorrafia. Mejoras capilares: microinjertos de cabello y procedimientos para el alargamiento o engrosamiento del pene.

microinjertos de cabello y procedimientos para el alargamiento o engrosamiento del pene. Otros servicios: evaluaciones genéticas deportivas, terapias de estrés oxidativo y estrategias recreativas.

Limitaciones en fertilidad y terapias alternativas

El sistema de salud también prohíbe el uso de fondos públicos para procesos de reproducción asistida. Tampoco se aceptan tratamientos que carezcan de respaldo científico sólido o que pertenezcan a la medicina alternativa.

Inseminación artificial y fecundación in vitro con técnica ICSI.

Terapias alternativas: ozonoterapia, psicomagia, terapia Tomatis, aromaterapia y delfinoterapia.

Cámaras hiperbáricas y dietas especiales sin gluten como tratamiento médico.

Suplementos vitamínicos y estimulación magnética que no cuenten con respaldo científico comprobado.

Productos de consumo y cuidado personal

Los artículos de aseo diario y cosméticos quedan definitivamente fuera de la cobertura del sistema. Estos productos se consideran de responsabilidad individual y no constituyen tecnologías en salud financiables.

Cosméticos: maquillaje, cremas faciales, bálsamos labiales y lociones hidratantes.

maquillaje, cremas faciales, bálsamos labiales y lociones hidratantes. Aseo básico: gel antibacterial, pañitos húmedos, papel higiénico y toallas higiénicas.

gel antibacterial, pañitos húmedos, papel higiénico y toallas higiénicas. Artículos varios: repelentes, edulcorantes, sustitutos de sal, alimentos procesados y suplementos dietarios.

Servicios de odontología y excepciones por diagnóstico

En el área dental, se eliminan la ortodoncia fija en casos seleccionados, la gingivectomía y el cierre de diastemas. Es vital entender que estas exclusiones aplican según diagnósticos específicos como el cáncer de pulmón.

Otras patologías sensibles que pierden coberturas específicas incluyen la artritis juvenil y la esclerosis múltiple progresiva. Los pacientes deben verificar si su tratamiento personal está afectado por esta actualización del Ministerio de Salud.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.